Massenabfertigung oder leidenschaftlicher Alternative Rock? Die Wahrheit steckt wohl irgendwo dazwischen!

"Machines" ist ein typisches Mainstream-Album aus dem Hier und Jetzt - nicht mehr, aber am Ende auch nicht weniger. Bei ALL GOOD THINGS läuft alles im klassischen Modern/Alternative-Rock-Raster, soll heißen: einprägsame Refrains, leicht verdauliche Arrangements, ein paar softere Riffs und auch sonst alles weitere, was der Masse sofort genügt, ist inbegriffen. Das kann man sicherlich verurteilen, weil in puncto Eigenständigkeit weitestgehend Ebbe ist und die Band nur sehr wenige Alleinstellungsmerkmale herausarbeitet, kann aber auch aus der etwas wohlwollenderen Brille betrachtet werden, die eher die eigentliche Performance in Augenschein nimmt. Denn einen Mangel an Herzblut kann man den Musikern auf ihrem neuen Album nicht vorwerfen, und über diese Schiene erarbeitet sich die Truppe auf "Machines" auch wieder einige Sympathiewerte.



Dennoch ist eigentlich relativ schnell klar, dass die langfristige Substanz nicht ganz so groß ist, dass man sich auch in Jahren noch über "Machines" wird unterhalten wollen. Die Scheibe passt in den laufenden Trend, hat viele radiotaugliche Kennzeichen und bietet auch einige Hits, mit denen sich auch Schwiegermütter an allen Fronten anfreunden könnten, würden sie ihre Töchter in die Hand der Urheber geben. Aber die eigene Identität bleibt dennoch ein ständiges Thema, an dem ALL GOOD THINGS noch wird arbeiten müssen, wenn es etwas mehr sein sollte, als der übliche Mainstream-Abwasch. Die Platte läuft sicherlich gut rein, sie hat einprägsame Passagen und überfordert auch nicht, aber ähnlich wie die letzten PAPA ROACH-Alben (die ein guter Vergleich sind) ist das gewisse Etwas nicht gegeben - und solange dies nicht besteht, wird man sich im internationalen Konkurrenzkampf nur schwerlich durchsetzen können. Fans von 30 SECONDS TO MARS und Konsorten sollten aber trotzdem ein Ohr riskieren; grundsätzlich schlecht ist "Machines" nämlich sicherlich nicht!