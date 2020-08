Gewagtes Spiel zwischen allen Stilen und Stühlen?

Ist das Zufall oder hat es System? Fakt ist, dass ich viele Bands mit Hexen im Namen gut finde. So auch die Rocker aus Nashville, Tennessee, deren Alben bislang erstaunlicherweise noch keine Erwähnung auf diesen Seiten gefunden haben. Höchste Zeit ist es also dafür, denn die Band hat sich mit bis dato fünf Studioalben in Stoner/Psychedelic-Rock-Kreisen schon ordentlich einen Namen gemacht und sich dort auch einen guten Ruf als Liveband erspielt.



Für "Nothing As The Ideal" hat sich die zum Trio geschrumpfte Band in die berühmten "Abbey Road"-Studios begeben. Natürlich wäre es vermessen, nun ein Album á la "Dark Side Of The Moon" oder "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" zu erwarten. Klanglich finde ich "Nothing As The Ideal" aber schon ziemlich in Butter, die Musik ertönt sehr natürlich, bassig abgerundet, transparent. Natürlich braucht es trotzdem eine Weile, um in die teilweise etwas spröde wirkende Musik der Hexer hinein zu finden. Nichts in der Musik ist ein unmittelbarer Ohrenfänger, vor allem der eher besonnene Gesang von Charles Michael Parks Jr. mag von manchem als Schwäche erachtet werden; doch ich finde, er bringt der Musik viel Tiefe. Eintauchen ist hier eh die Devise, denn es gibt viele sehr minimalistische Passagen, die nur langsam in Fahrt geraten, sich dann aber auch oft aufbauen und an Fülle gewinnen. ALL THEM WITCHES sind Gefühlsmusiker, ein wenig wie PINK FLOYD. Niemand lobt David Gilmour für seine Schnelligkeit und für technisches Spiel, doch die Art und Weise, wie sein Ton klingt, ist einzigartig. Und so etwas in der Art bilde ich mir auch ein, bei ALL THEM WITCHES zu fühlen. Es sind also eher die vielen kleine Dinge, die mir hier gefallen.



Doch auch rein makroskopisch gesehen ist "Nothing As The Ideal" breit aufgestellt und bedient mehrere Stile und Geschmäcker. Das mag auf manchen eventuell etwas zerfahren wirken, ist kommerziell gesehen sicher auch ein Stück weit ein gewages Spiel zwischen allen Stilen und Stühlen. Doch für mich ist es eine Stärke. Wir finden erdigen Wüstenrock ('Enemy Of My Enemy'), betörenden Psychedelic-Doom ('See You Next Fall'), düsteren Country-Rock ('The Children of Coyote Woman'), ambienten Art-/Post-Rock ('Rats In Ruin') und dann eben noch allerlei Klangfarben dazwischen.



Da obige Beschreibungen möglicherweise in die Irre führen könnten, möchte ich betonen, dass natürlich die Elektrische auch immer wieder satt und tief dazwischen brät, und ich würde ALL THEM WITCHES deshalb ohne Zweifel als eine harte Rockband bezeichnen. Und da wir eh schon bei WITCH-Bands sind, fällt mir beim Hören immer auch wieder eine gewisse Parallele zu WITCHCRAFT auf. Also, wem "Nucleus" gefällt, der darf sehr gerne mal auch "Nothing As The Ideal" anchecken und wird dabei wohl nicht allzu viel falsch machen.