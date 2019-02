Ein Lobgesang auf Iommis Einfluss

Retro-Gitarren, ein bisschen Psychedelica, die guten alten BLACK SABBATH-Traditionen und Einsprengsel aus dem okkulten Doom: Wer sich hier angesprochen fühlt, kommt um den neuen Longplayer von ALMS sicherlich nicht herum. Die Truppe aus Baltimore bittet in "Act One" zum Tanz und schließt sich der immer noch sehr lebendigen Bewegung junger Combos, die den 70's Psychedelic Rock ins Hier und Jetzt tragen wollen. Die Bedingungen könnten kaum besser sein: Die Band verfügt über einen erstklassigen Sänger, die Gitarren haben einen ansteckend warmen Klang, die Melodien stärken diese wohlige Gefühl, und wenn dann die Querverweise zu Iommi und Co. noch konkreter werden, will man regelrecht euphorisch werden - any questions?



Falls aber dennoch Fragen offen bleiben, sei gesagt, dass ALMS nicht stur und konservativ an dieser Grundidee festhät, sondern durchaus für eine Menge Abwechslung sorgt. Da wird das hypnotische Riff gerne mal mit einer unerwarteten Harmonie gekreuzt, ein paar Solospots (herausragend: 'For Shame') beschaffen auch den Instrumentalisten ihre Reputation, hier und dort lauern dann auch noch DEEP PURPLE und LED ZEPPELIN, und zur Vervollständigung des Lobs darf man nicht vergessen, dass auch in Sachen Dynamik alles in bester Ordnung ist - angenehme, aber nicht zu ruckartige Tempoverschiebungen inklusive.



Mit "Act One" hat ALMS jedenfalls ein echtes Schwergewicht ins Rennen geschickt, das sich Heavy-Psych-Supporter eigentlich blind ins Regal stellen können. Einziger Wermutstropfen: Nach knappen 34 Minuten ist bereits wieder Schluss. Sei's drum, schließlich wird die Messe auch in der reduzierten Spielzeit mit hoher Intensität gelesen!



Anspieltipps: For Shame, The Offering