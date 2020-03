Alte Bekannte "neu" entdeckt

ALTARIA – da war doch mal was... Nach kurzem Nachdenken fällt es mir wieder ein: 'Divine', 'Discovery' und 'Unchain The Rain' sitzen immer noch irgendwie in den Gehirnwindungen. Auf einer CD-Börse haben wir damals die ersten drei CDs von ALTARIA erstanden: "Invitation", "Divinity" und "The Fallen Empire". 2009 hat sich die Band dann nach diversen Line-up-Wechseln aufgelöst, anlässlich ihres zwanzigjährigen Bandjubiläums hat sich ALTARIA wieder mit dem ursprünglichen Line-up zurückgemeldet und es soll noch in diesem Jahr ein neues Album über Reaper Entertainment veröffentlicht werden.

Als kleines "Vorwegschmankerl" wird am 27.3.20 erst einmal die neu remasterte CD "Divinity" veröffentlicht. Die erste offizielle Auskopplung daraus ist das Lyrik-Video zu 'Unchain The Rain', mit dem die Band einen großen Hit landete und der sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut, wenn man den Aufrufen glauben darf.

Die Band selbst erklärt: "Divinity", unser zweites Album, ist seit Jahren ausverkauft. Die Fans fragen uns immer wieder, wann das Album wieder erhältlich sein wird. Jetzt haben wir gute Nachrichten für sie. Das Divinity-Album wird nicht nur wieder erscheinen, es wird auch remastered sein und in einer limitierten Auflage auf Vinyl und CD erscheinen. Die CD-Version wird auch zwei Bonustracks enthalten.

Bei den Bonustracks dürfte es sich um 'Balls To The Wall' (ACCEPT-Cover, feat. Andy Engbert) und 'Stranger' (CACOPHONY-Cover). handeln. Ersterer war schon auf dem europäischen Digipack als Bonus vertreten, letzterer auf der japanischen Ausgabe.

Eine Rezension zur "Original"-Divinity-CD gibt es hier und der habe ich nicht wirklich etwas hinzuzufügen. "Alte" Fans dürften die Platte schon haben, aber wer sich für diese Art Musik interessiert, sollte ruhig mal reinhören. Mit Spannung erwarte ich nun die angekündigte neue Platte.