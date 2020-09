Eine starke, mitreißende Platte!

Meine erste Livebegegnung mit AMARANTHE hatte ich 2011, und irgendwie habe ich keine besonders nachhaltige Erinnerung an die Band. Dann kam der Januar 2020 und ab da hat sich für mich das Blatt gewendet. AMARANTHE, das ist Modern Melodic Power Metal mit Death-Anklängen.

Schon die ersten drei Songs – 'Fearless', 'Make It Better', 'Scream My Name' – lassen einem kaum Zeit, mal nach Luft zu schnappen. Anschließend stampfen sich 'Viral' und 'Adrenaline' in die Gehörgänge. Song Nummer sechs, 'Strong', könnte auch von WITHIN TEMPTATION stammen (auch wenn ich solche Vergleiche normalerweise vermeide); begleitet wird Elize dabei von Noora Louhimo – ein toller Song! Auch 'The Game' reißt noch einmal vom Hocker, bevor mit der Ballade 'Crystalline' die gefühlvolle Seite der Band zum Vorschein kommt, mit einem weiteren Gastmusiker am Cello: Perttu Kivilaakso. Gefühlvoll ist das nachfolgende 'Archangel' nicht wirklich, dafür aber herrrlich fetzig, und darf mehrere Runden im Player drehen. Erwähnenswert ist auch das dazugehörige Video!

Leider folgt als nächster Song 'BOOM!', der so gar nicht zu der Platte passt, mit dem ich so überhaupt nichts anfangen kann und der mich nur vollkommen irritiert hat. Nun ja, es sollte vielleicht ein Experiment sein, Ausreißer gibt es ja immer einmal und es gibt ja außerdem noch die Skip-Taste... Mit 'Wake Up And Die' kann ich mich auch nicht so ganz anfreunden, aber das abschließende 'Do Or Die', auf dem Jeff Loomis ein Gitarrensolo spielt, versöhnt mich wieder.

Es gibt auch noch vier Bonustracks, die mir aber nicht vorlagen. So kann man sich noch das SABATON-Cover '82nd All The Way' anhören (dazu gibt es ebenfalls ein Video), sowie 'Do Or Die' in der Version mit Angela Gossow und Jeff Loomis. Auch dazu gibt es ein sehenswertes, aber leider auch sehr verstörendes Video, das wohl aufrütteln soll. 'Adrenaline' wird akustisch dargeboten und 'Crystalline' mit Orchester.

Fazit: "Manifest" ist eine gelungene Platte, wenn man von dem - sorry! - furchtbaren BOOM!' einmal absieht. 'Wake Up And Die' ist ein bisschen Geschmackssache, aber der Rest ist in sich stimmig.

Anspieltipps: 'Crystalline' für die Balladenfraktion und natürlich 'Archangel'. Am besten mit dem beeindruckenden Video anschauen!