Inzwischen mehr düster denn industriell.

Wie groß die stilistische Vielfalt im Death Metal sein kann, macht uns zu Beginn des Jahres das australische Kommando THE AMENTA wieder bewusst. Nach längerer Wartezeit hat die Band bei Debemur Morti angedockt und mit "Revelator" ein gleichermaßen herausforderndes wie belohnendes Album im Gepäck. Wer das Quartett aufgrund seiner frühen Werke nicht weiter verfolgt hat, darf ruhig mal wieder ein Ohr riskieren. Vom hochgezüchteten und von Industrial-Einflüssen zugespachtelten Sound von 'Occasus' gibt es in der Gegenwart nur noch Überbleibsel zu vermelden.

Diese Entwicklung ist zwar auch vor dem Vorgänger "Flesh Is Heir" aus dem Jahr 2013 zu spüren, für meinen Geschmack war das Songwriting damals aber noch nicht griffig und fesselnd genug. Dass sich an diesem Umstand viel geändert hat, beweisen stilistisch mutige Songs wie 'Sere Money', aber auch typische Vollgas-Geschosse wie 'An Epoch Elipsis'. Dankenswerterweise bietet die Band auch hier abwechslungsreiches Songwriting an, was meine bisherigen Schwierigkeiten mit dem Sound von THE AMENTA bestens kaschiert. Was früher gesanglich anstrengend war, ist ja bereits seit dem Einstieg von Vocalist Cain Cressall besser und variantenreicher geworden. "Revelator" beweist auch hier noch einmal eine extra Schippe Mut und stellt den Klargesang gleichberechtigt neben die Growls und Screams.

Mit diesem Album erschließt THE AMENTA nun auch Death-Metaller, die ihren Sound zwar gerne atmosphärisch dicht und auch anspruchsvoll geschichtet haben, gleichzeitig aber Wert auf Nachvollziehbarkeit und Abwechslung legen. In dieser, zugegebenermaßen nicht einfachen Gemengelage, ist "Revelator" ein düsteres und starkes Album geworden, das mehr denn je die Spannweite des extremen Metal austestet.