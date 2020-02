Party-Sound from L.A.

Woher diese Band stammt, sollte nicht schwierig zu erraten sein. Und selbst wenn sich diese Jungs weniger plakativ auf ihre Herkunft berufen würden, könnte man sie geographisch wie auch musikalisch recht rasch verorten. Nicht zuletzt, weil ANGEL CITY ROCKERS mit einer Live-Einspielung und Show-Ansage als Einleitung einen auf Rock-Star macht und man sich beim Hören ihres Debütalbums sofort in ihren "Wohnzimmern", sprich den legendären Rock-Clubs von L.A. wähnt.



Weshalb man allerdings ausgerechnet mit 'Ace Of Spades' ins Geschehen einsteigt, weiß wohl nur das Quartett allein. Zwar ist es nachvollziehbar, dass eine Band, die schon seit langer Zeit in eben jenen Lokalitäten am Sunset Strip ihren Nebenwohnsitz hat, ihrem Idol die Ehre damit erweisen möchte, als Bonus-Track hätte es diese Nummer aber durchaus auch getan. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, da es aber weitaus intensivere und in allen Belangen überzeugendere Versionen dieses Songs gibt, hat man doch ein wenig zu sehr aufgetragen.



Das war es im Prinzip aber auch schon wieder mit kritischen Worten, denn an sich macht das Quartett rund um Frontmann Tommy Delaney nichts falsch. Klar, Tommy ist nicht gerade ein Sangeskünstler vor dem Herrn, mit seiner leicht angerauten Stimme verpasst er den Sleaze/Hard Rock-Tracks seiner Truppe aber durchwegs Format. Einzig die "Höhenlagen" dürfte er sich in Zukunft gerne verkneifen, klingt er dabei doch eher nach einer Disney-Figur auf Helium, als nach dem offensichtlich angestrebten Vince Neil.



Der irgendwo zwischen MÖTLEY CRÜE, RATT und QUIET RIOT zu verortende Stil-Mix von ANGEL CITY ROCKERS wirkt in Summe aber dennoch kompetent vorgetragen und ist vor allem - wohl im Sinne der Erfinder - absolut partytauglich. Mit griffigen Hooks, zwingenden Melodien und prägnanten Refrains kann die Truppe nämlich sehr wohl punkten und zudem sofort für beste Stimmung zu sorgen. Party On, Dudes!