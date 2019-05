Verrohung der alten Schule. Lecker!

Genau so klingt es, wenn man im Death Metal verwurzelt ist, insgeheim aber doch eher die schwarze Variante des extremen Stoffes bevorzugt: ANGEL MORGUE definiert sich über die Einflüsse von Acts wie MORBID ANGEL und ACHERON, haut hier und dort auch eine Prise SUFFOCATION heraus, ist aber genauso mit den Werken der skandinavischen Urväter vertraut und nutzt deren finstere Eigenschaften, um sich in bester Old-School-Manier in eine fordernde Position zu bringen.



Musikalisch ist das Material der ersten EP nicht einmal wirklich speziell, denn am Ende geht es bei "Angel Morgue" um Gebolze der älteren Schule, angetrieben von einigen Thrash-Salven der ersten Generation, weiterentwickelt jedoch auch mit dem Bewusstsein für Elchtod, DARK FUNERAL und VENOM. Die drei neuen Tracks setzen keine wirklichen Akzente, bedienen aber dennoch alle Attribute, die ein solcher Release mitbringen soll. Bedeutet: Das Tempo stimmt, es gibt genügend Aggressionspotenzial, und mit dem morbiden Flair solcher Stücke wie 'Psychosomatic Mastication' und 'Holocaust Perversions' werden Fans aller extremen Genres schnell etwas anfangen können. Ob ANGEL MORGUE sich auch auf der Langstrecke behaupten kann, wird die Zeit zeigen. Bis dorthin hat die Truppe mit der selbst betitelten Debüt-EP aber auf jeden Fall schon mal ein Zeichen gesetzt!