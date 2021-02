Melodischer Hard Rock aus einer Zeitmaschine

Ob der Albumtitel tatsächlich auf JOURNEY zurückgeht, wird nicht offiziell bekanntgegeben. Großartig weit entfernt liegt man jedoch nicht, wenn einem noch vor dem ersten Durchlauf Gedanken an den 1986 aufgelegten Dreher der kalifornischen Superstars einschießen. Und selbst wenn das inzwischen vierte Album der bereits 1987 aus der Taufe gehobenen, schwedischen Formation ANGELINE in Summe doch rockiger orientiert angelegt ist, lassen sich weder das Jahrzehnt als Inspirationsquelle generell, noch der Versuch ähnlich ohrenschmeichelnd rüberzukommen, von der Hand weisen.

Zwar ist es durchaus logisch und wohl auch konsequent von den Herrschaften aus der im Landesnorden gelegenen Stadt Ljusdal, ihren eingeschlagenen Weg auch weitergehen zu wollen. Da jedoch zwischen dem relativ frühen Ende der ersten Bandphase in den Neunzigern und der Wiederaufnahme des Bandbetriebs 2010 doch einige Zeit vergangen ist, hätte jedoch auch eine völlig andere stilistische Anlage nur wenig verwundert. Doch das Quartett, das sich einst nach einem Song von Paul SABU benannte, lässt auf seinem aktuellen Dreher noch nicht einmal ansatzweise moderne Einflüsse erkennen. Stattdessen gibt es melodischen, von Hooks durchzogenen Hard Rock der durchaus auch von Landsleuten wie EUROPE oder TREAT Mitte der Achtziger hätte stammen können.

Zudem macht sich die Truppe mit Edel-Melodie-Häppchen wie dem zwingenden "Dosenöffner" 'Helpless‘ durchaus auch für Fans der frühen BON JOVI interessant. Da Sänger / Gitarrist Joachim Nilsson obendrein seine Stimmbänder auch in ähnlich Art zum Schwingen zu bringen vermag wie Joe Elliot, muss auch der Name DEF LEPPARD als Referenz erwähnt werden. Wahrlich keine Neuigkeiten, klar, aber auf jeden Fall durch die Bank unterhaltsam. Unbedingt erwähnt werden muss auch noch, dass die von der Band an sich bereits vor der Pandemie fertiggestellten Basic-Tracks mit einem Soundkorsett ausgestattet wurden, das jener Epoche gerecht wird, aber dennoch nicht altbacken klingt. Kein Zweifel daher, dass "We Were Raised On Radio" gebührend in Empfang genommen und gefeiert wurde.

So weit, so gut. Doch dann kam die unvorhersehbare Situation gegen Ende der Fertigstellung, und die kam ANGELINE wirklich zu Gute. Schließlich "durften" sich die Musiker in ihre Heimstudios verkriechen und an letzten Details basteln. Gut so, denn wohl nicht zuletzt dadurch konnten aus einigen Melodien und Hooks echte Ohrwürmer werden. Nachzuhören unter anderem in 'My Heart Won’t Let You Go, der Titelnummer sowie 'Welcome To Paradise'. Thumbs Up!