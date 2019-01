Nett, der kleine Bruder von...

Ganz klares Ding: Die ANGRY YOUTH ELITE hat spürbar Spaß am gemeinsamen Musizieren und positioniert sich auf dem Debüt fröhlich und bestens gelaunt. Allerdings ist der Happy-Modus der Ruhrpott-Punk-Rocker nicht ganz so ansteckend, wie es sich die drei Musiker vorab erhofft hatten. Denn auf "Ready! Set! No!" gibt es so viele vorgepresste Schemata, dass man den Baukasten-Charakter der zwölf neuen Stücke irgendwann nicht mehr aus den Gedanken verdrängen kann. Hier ist leider nichts spontan und locker, sondern irgendwie alles vorgefertigt und programmiert - und das ist für einen Punk-Rock-Silberling natürlich fast schon der Todesstoß.

Was man den Herren aber sicher nicht vorwerfen kann, ist sich nicht wenigstens bei den Besten bedient zu haben. Da gibt es einige Querverweise zu den BOUNCIONG SOULS und GOOD RIDDANCE; hin und wieder gibt es den altbekannten beschwingten OFFSPRING-Groove, und wenn das Tempo dann endlich mal durch die Decke geht und die ANGRY YOUTH ELITE tatsächlich auch mal etwas aggressiver zur Sache geht, hat man PENNYWISE nicht bloß zufällig im Sinn.

Schade ist letztendlich aber, dass die Band den Schwung nie so wirklich mitnimmt. Die fröhliche Attitüde ist das eine, die ziemlich vorhersehbare Konfiguration des eigenen Materials die andere, wesentlich weniger erfreuliche Sache. Und das es "Ready! Set! No!" bis zum Schluss kaum gelingt, wirkllich mitzureißen oder das Fieber aufzugreifen, von dem die junge Combo vielleicht befallen sein mag, welches sie aber nicht mit entsprechender Penetranz weitergibt, ist bei der ANGRY YOUTH ELITE bald jedes Argument erloschen. Dieses Album ist nett. Und damit ist vielleicht nicht viel, aber doch reichlich gesagt!

Anspieltipp: Strong Company