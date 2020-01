Eine große Vision

Ich bin nicht so Punk-Rocker und tatsächlich hatte ich vor "2020 Vision" noch nie bewusst einen Ton von ANTI-FLAG gehört und das Trio auch immer eher im Hardcore verortet. Aber gut, man lernt ja nie aus. Und nun liegt das Album halt bei mir auf dem Tisch zur Rezension. Und da liegt es gut, denn "2020 Vision" - das immerhin 13. Album der Amis - macht eine Menge Spaß.



Schon das Cover kennt keine Kompromisse und zeigt deutlich, wo der Dreizack steht und das auch dieses neue Werk eine klare politische Kante hat. Entsprechend wütend sind viele der Texte, wie 'Hate Conquers All', 'Christian Nationalist' oder 'Un-American', die alle dennoch immer auch mit einer positiven Attitüde vorgetragen werden. Mehrstimmige, fette Refrains gibt es bei nahezu jedem Song, so dass man fast mitsingen muss. Nur eben, dass einem die Worte manchmal im Hals stecken bleiben, wenn einem bewusst wird, was man das gerade singt. Nur, um dann mit Wut im Bauch noch lauter mitzusingen. Ziel erreicht.



Da ist es auch gut, dass nach 30 Minuten schon wieder Schluss ist, denn schon dann tigert man ziemlich aufgeladen durch die Bude und muss sich zügeln, nicht irgendetwas kurz und klein zu treten. Gerade, wenn die Truppe doch mal fast in die Hardcore-Zone vorstößt, wie im kürzesten und wütendsten Song 'A Nation Sleeps'.



Da diese halbe Stunde musikalisch nicht komplett anspruchslos ist, sondern auch hier mit einigen Akzenten zu punkten weiß, gibt es keinen Grund, warum man das Album nicht hören sollte. Auch wenn ich mich gerade erst mit dem Backkatalog vertraut mache, kann ich wohl eine klare Kaufempfehlung für Fans aussprechen.