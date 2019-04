Ein-Song-Single

Die Niederländer von ANTILLECTUAL veröffentlichen eine Single, auf welcher sie den THE POLICE-Klassiker 'Truth Hits Everybody' covern. Was soll man dazu sagen? Im Vergleich zum Original einen Ticken schneller und druckvoller produziert, aber das sollte keine Überraschung sein, hat das Original doch mittlerweile über 40 Jahre auf dem Buckel. Kompositorisch damals wie heute nett, aber kein Überhit. Gesanglich und instrumental machen die Punkrocker eine durchaus gute Figur und in Summe unterscheidet sich das Ganze wenig von der Vorlage. Gedacht ist die Single als Auftakt einer Cover-Reihe. Wer damit glücklich wird, dem sei's gegönnt, für mich als Albenhörer erschließt sich der Sinn dieser 2:41 Minuten kaum. Aber wie gesagt: musikalisch durchaus nett.