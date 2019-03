Eines der besten Thrash-Alben des vergangenen Jahres.

In den letzten Monaten ist ANTIPEEWEE bereits mehrfach als Thrash-Band der Stunde angepriesen worden, und diese Lorbeeren hat sich die Truppe mit ihrem aktuellen Silberling auch redlich verdient. Die Band präsentiert sich als rauere, nicht ganz so aggressive, aber doch sehr fokussiert arbeitende Alternative zu KREATOR und Co. und hat die Teutonen-Schule tatsächlich von der ersten Klasse an mit Erfolg gemeistert. "Infected by Evil" hat viele melodische Parts, schwenkt gelegentlich auch mal zum Hardcore der ganz alten Schule rüber (wenn auch nur sehr dezent), ist mit den rauen Sitten der NWoBHM vertraut, kann sich aber trotz allem als eigenständiges Format durchsetzen, das in den zehn neuen Tracks endlich an der nationalen Spitze angelangt ist.

Die Arbeitsweise der jungen Combo ist dabei herzlich erfrischend, auch wenn man immeer wieder Querverweise in ddie Bay Area benennen muss. Dass die Musiker vorab EXODUS und VICIOUS RUMORS im langwierigen Selbststudium abgearbeitet hat, liegt nach den Eindrücken von "Infected By Evil" ebenso nahe wie der Umstand, dass man zwischenzeitlich auch mal gerne von OVERKILL und dem schwarzen METALLICA-Album angefixt worden ist. Songs wie 'D.A.G.O.N.' lassen derweil ANTHRAX-Vergleiche zu, und auch ANNIHILATOR ist nicht weit entfernt, wenn die Band dann doch mal einen Zahn zulegt und sich gleichzeitig von melodischen Leads tragen lässt.

Der universelle Charakter dieser Scheibe ist schließlich auch ihre größte Stärke. ANTIPEEWEE vereint mehrere Dekaden Thrash-Geschichte auf nur einem einzigen Album, bündelt die Qualitäten vieler renommierter Acts, ohne dabei bewusst abzuschauen, und katapultiert sich mit dicken Grooves und einem richtig feinen Old-School-Sounds in die Riege derjenigen Gruppen, denen man die alte Schule auch in der Neuzeit abkauft. "Infected By Evil" gehört zu den besten Thrash-Alben des Jahrgangs 2018 - da haben die Kollegen absolut nicht übertrieben!

Anspieltipps: D.A.G.O.N., Infected By Evil, Dreams In The Witchhouse