Wiedererweckte Erinnerungen an eine einzigartige Veranstaltung!

Ich werde jetzt nicht auf den Werdegang von APOCALYPTICA eingehen, darüber wurde schon oft und viel geschrieben. Das Debütalbum der Finnen, "Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos", wurde nach 20 Jahren remastered noch einmal aufgelegt, und die Herren begaben sich zu diesem Zweck auf große Tour.

Entstanden ist daraus "Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos - A Live Performance", das man als Audio-CD erstehen kann und auch als Boxset mit zwei Audio-CDs sowie einer DVD. Wenn man ein Konzert gesehen hat, bringt schon die Live-CD die Erinnerung an die phantastische Stimmung im Konzertsaal wieder zurück: Purismus in seiner reinsten Form, kein Schnickschnack auf der Bühne, kein Nebel, nur hin und wieder eine passende Lichtuntermalung. Und – man möge es mir einmal mehr verzeihen, dass ich es wieder zur Sprache bringe – kein(e) Sänger! Dafür ein Publikum, das jeden Song frenetisch abfeiert und das der Band mit stehenden Ovationen dankt. Das war in Deutschland im würdigen Rahmen der Alten Oper in Frankfurt nicht anders als bei den Aufnahmen in Finnland.

Aufgenommen wurde das Ganze während der drei Shows im Tavastia Club in Helsinki. Deshalb sind auch die Zwischenansagen auf Finnisch, was allerdings der Sache nicht wirklich schadet – die Musik spricht für sich. Die DVD, die mir leider nicht vorlag, wurde beim "Finnish Savonlinna Opera Festival" auf der Olavinlinna Burg aufgenommen. Wobei meiner Ansicht nach gerade die DVD ein Muss ist und ich sie mir ganz schnell noch besorgen werde, um das Live-Ereignis von damals im Nachhinein noch einmal richtig zu genießen. Kiitos, APOCALYPTICA!