Ein Traum in Cello!

Endlich hat sich meine geheime Hoffnung erfüllt: APOCALYPTICA geht "back to the roots"! Mit "Cell-0" haben die sympathischen Finnen ein absolutes Meisterwerk geschaffen, meiner Meinung nach das beste Werk in ihrer Laufbahn.

Schon beim ersten Anhören fiel mir - bildlich gesprochen – die Kinnlade nach unten und ich weiß gar nicht so recht, wie ich meine Empfindungen ausdrücken soll. Bei jedem weiteren Durchlauf breitete sich erneut Gänsehaut aus. Man merkt "Cell-0" die jahrzehntelange Liebe, Leidenschaft und Erfahrung der Band zur Musik und zu musikalischen Herausforderungen an. Mit diesem Album haben sie eine Verbindung von Klassik und Metal geschaffen, von zart und hart, von leichten, schwebenden Tönen hin zu kraftvollen Passagen, untermalt von gekonntem Drumming, das nie in den Vordergrund drängt und von Produzent und Tontechniker Andrew Scheps hervorragend umgesetzt.

Ich höre die Musik und schaffe es, mich vollkommen von der realen Welt auszuklinken, nur auf die Kompositionen zu achten und bei jedem Durchlauf immer neue Passagen zu entdecken, die mich faszinieren und in meinem Kopf Bilder entstehen lassen. So kann ich Perttus Aussage auch nur zustimmen: "The good thing about instrumental music is that it can create different feelings for each and every one of us." Damit trifft er haargenau das, was ich beim Anhören dieses Albums empfinde.

"Cell-0" eröffnet vollkommen neue orchestrale Klangwelten. Es ist ein in sich geschlossener musikalischer Zyklus, den man komplett genießen sollte. Während man 'Rise' als die "Ballade" der Platte bezeichnen könnte, erweist sich 'Beyond The Stars' bei jedem Anhören als absoluter Gänsehauttitel, der alle Facetten des neuen Albums in sich vereint und einen herausragenden emotionalen Abschluss für "Cell-0" bildet.