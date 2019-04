Der kann es auch solo!

Es gibt einen Namen, der mit solch legendären Rockbands wie CACTUS, VANILLA FUDGE, mit BECK, BOGART & APPICE oder auch KING KOBRA ebenso in Verbindung zu bringen ist wie mit seiner Arbeit bei OZZY OSBOURNE, ROD STEWARD oder TED NUGENT. Die Rede ist vom legendären Schlagzeuger CARMINE APPICE, der in seiner langen Karriere auch als Solokünstler einiges vom Stapel gelassen hat. Und so zeigt sich Metalville Records als Goldgräber alter Schätze und veröffentlicht die beiden Solo-Alben Appices "Rockers" und "V8" auf einer Doppel-CD im schmucken Digipack.

Anhand dieser beiden wirklich gelungenen Platten wird auch die musikalische Vielfalt des Schlagzeugers offensichtlich. Während "Rockers" noch hörbar von seinen Stammformationen CACTUS und VANILLA FUDGE beeinflusst und entsprechend rockig ausgefallen ist, lässt Appice mit "V8" ein wenig den Smooth ins Haus und präsentiert sich von seiner jazzig-lässigen Art und Weise.

Der Rocküberschuss auf dem Appice' Solodebüt war wohl auch Danny Johnson geschuldet, der auch schon für ALICE COOPER und STEPPENWOLF in die Saiten griff. Mit und dank ihm bekam "Rockers" auch einen enorm bluesigen Touch ('Blue Cafe') und hatte mit 'Sweet Senorita' sowohl gitarrenlastige, als auch mit der THE ROLLING STONES-Coverversion von 'Paint It Black' und der 'Am I Losing You'-Ballade auch generell instrumentale Ausrufezeichen zu vermelden, ohne dabei selbst sein Steckenpferd im Hintergrund verweilen zu lassen. Entsprechend zeigt er bei 'Drums, Drums, Drums' und 'Drum City Rocker', was er kann.

Für "V8" versammelte Appice dann neue Musiker um sich und ließ seiner enormen Vorliebe für Jazz freien Lauf. Das Album lässt sich am besten in einer ruhigen, entspannten Minute mit Freunden genießen und hält mit 'Ocean', 'Neptune' und vor allem 'V8 Steamer' hochwertiges Material parat. Hier kommen jedoch nicht nur Jazz-Liebhaber, sondern vor allem jene auf ihre Kosten, die ihren musikalischen Horizont ein wenig erweitern und über den Tellerrand hinausschauen wollen. "V8" ist keine reine Jazz-Platte, klingt aber genauso, wie wenn sich ein Rock-Schlagzeuger auch in einer anderen Schublade pudelwohl fühlt und diese der Öffentlichkeit öffnet.

So veröffentlicht Metalville mit diesem Appice-Doppelschlag sehr hochwertige, interessante Kost, die zwar in beiden Teilen die deutliche Handschrift des Ausnahme-Drummers trägt, aber dennoch bisher unbekannte Facetten offenbart. Egal ob man nun "Rockers" oder "V8" als Liebling auswählt, anerkannt werden muss auf alle Fälle die hohe Kunst eines CARMINE APPICE, der es nicht nur mit meinen Hauptbands versteht, einflussreiche, spannende Musik zu kredenzen.