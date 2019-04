Who Do You Love

Viele Ideen, viele Eindrücke, viel Qualität!

Kjetil Nernes darf endlich Optimismus ausstrahlen: Der ARABROT-Frontmann und -Songwriter hat den Krebs besiegt und selbst in den negativen Phasen seiner Erkrankung Raum geschaffen, den kreativen Ansprüchen seiner Band erneut Ausdruck zu verleihen. Mit "Who Do You Love" veröffentlichen die Norweger nun ein Album, das so viele unterschiedliche Nuancen in sich trägt, dass man jede Kategorisierung kategorisch ausschließen darf. ARABROT hat die psychedelischen Inhalte diesmal wieder weiter in den Vordergrund gestellt, derweil auch einen ganzen Schub Indie-Rock-Gitarren hinzugefügt, hier und dort sehr entspannte post-rockige Sequenzen eingebaut und manchmal auch etwas Soundtrack-artiges ergänzt. Das kling verrückt? Nein, es klingt eher spannend - und das ist es am Ende auch!

Die Norweger sind in ihrer Kreativität nach wie vor völlig grenzenlos: Die Art und Weise, wie sie die Riffs in die Songs einbauen, dieser stete Wechsel zwischen sehr dezenten noisigen Parts und naturbelassenen, fast schon introvertierten sphärischen Augenblicken und zuletzt auch die besondere Performance am Gesang machen "WHo Do You Love" schon verdammt einzigartig. Dass dazu dann aber auch noch viele sympathische Harmonien in den minimal angeproggten Wust der Ideen eingebaut werden, man hier und dort sogar das Gefühl bekommt, die BEATLES würden sich mit den frühen Großmeistern der psychedelischen Materie duellieren, und letztlich so viele divergierende Stimmungen Einzug halten, ohne das homogene Feeling, das die Scheibe umringt, zu beeinflussen, das ist die wahre Kunst, die Nernes und seine Mitstreiter sich auf ihr Konto gutschreiben dürfen. Und genau das ist dieser außergewöhnliche Charakter, den ARABROT immer schon und jetzt sogar noch ausdrucksstärker nach außen kehrt.

Insofern ist auch "Who Do You Love" wieder eine wunderschöne musikalische Gedankenreise, gefüllt mit vereinzelten Emotionen, vor allem aber mit sehr individuellen Klangkombinationen, die trotz ihrer Art-Rock-Annäherung sofort in Fleisch und Blut übergehen. Ein tolles Album, einmal mehr!

Anspieltipps: The Dome, Pygmalion, Sons And Daughters