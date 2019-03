Plastiksounds versus toller Prog Rock

Wenn Kitsch und Anspruch zusammenarbeiten sollen, ist das zugehörige Unterfangen meist eine heikle Angelegenheit. Die Italiener von ARCA PROGJET können davon sicherlich ein Liedchen singen, wenngleich ihnen wahrscheinlich nicht mal unterschwellig bewusst ist, dass sie mit ihrem Mix aus ziemlich poliertem Melodic Rock und arg verspielten, progressiven Sounds dauerhaft den Ritt auf der Rasierklinge wagen - zumindest in qualitativer Hinsicht.



Dabei will man die Songs des gleichnamigen Debütalbums eigentlich sofort lieb gewinnen. Die instrumentale Performance, die gelegentlich zwar etwas selbstverliebt ist, an sich aber wirklich viele feine Melodiebögen hervorkramt, verdient immer wieder Applaus und spielt sich vor allem in der zweiten Hälfte des ersten Albums mit starken variationen in den Vordergrund. Gleichzeitig legt die Truppe aus Turin aber auch gesteigerten Wert auf relativ synthetisch klingende Keyboard-Variationen, die manchmal wie ein Nebenentwurf des kitschigeren 80er-Hardrocks klingen und daher auch nicht immer geschmackssicher aus den Boxen schallen.



Der Kontrast aus klanglicher Aufbereitung und musikalischem Anspruchsdenken ist schließlich auch das eigentliche Reizthema von "Arca Progjet". So gut das Gros der neuen Songs auch sein mag, so nervig ist manchmal das stete Empfinden, die Herren würden ein zweites Standbein im Italo-Pop aufbauen wollen - genau das ist nämlich speziell dann der Fall, wenn schunkelig-kuschelig in den konventionellen Welten der Spandex-Generation gewildert wird und die eigenen Ansprüche ohne nähere Begründung in den Hintergrund geschoben werden.



Es ist eigentlich schade um das große Talent der Musiker und die vielen interessanten Ideen, die das Songwriting hervorbringt. Im Grunde genommen könnte ARCA PROGJET nämlich eine Spitzenbewertung bekommen, würde man sich nicht immer wieder dazu hinreißen lassen, das Bügeleisen über die Songs zu schieben. "Arca Progjet" ist sicherlich ein gutes Debüt, angesichts der genannten Einschränkungen aber nicht jenes Album, zu dem die Italiener durchaus imstande gewesen wäre. Und das ist schon echt bedauerlich!



Anspieltipps: Pozzanghere Di Cielo, Neanderthal