Tiefgang? Nö. Gute Laune? Permanent!

In ihrer Heimat, der kanadischen Provinz Saskatchewan ist diese Formation alles andere als unbekannt, läuft doch das in der Provinzhauptstadt Regina ansässige Canadian Football-Team Spiel für Spiel zu 'Here We Go', einem Song der ARCANA KINGS ein.



Dabei handelt es sich um ein flottes, locker-flockiges Stück handgemachter Rockmusik, das rasch ins Gehör geht und als typisch für die als THE JOHNNY MCQUAIG BAND gegründete Formation bezeichnet werden kann. Warum genau sich die immer noch von Johnny angeführte Truppe in ARCANA KINGS umbenannt hat, weiß man zwar nicht, sollte es mit dem Umstand zu tun gehabt haben, das Band-Gefühl dadurch besser vermitteln zu können, ist der Plan definitiv aufgegangen.



Am Vortrag des Quintetts fällt nämlich nicht nur eine gewisse Grundlockerheit positiv auf, auch die Tatsache, dass die Songs durch die Bank kompakt durchstrukturiert sind und sich kein einziges Bandmitglied in irgendeiner Form in den Vordergrund drängt, trägt zum Gesamterscheinungsbild eines Band-Albums bei. Stilistisch lässt sich die Chose zwar grob als "Rock" bezeichnen, auf Grund der Eingängigkeit und des durchwegs vorhandenen Pop-Anteils geht es damit aber unmissverständlich in Richtung Mainstream und Radio.



Absolut passend, dass sich die Band selbst der Kategorie "Arena Rock" zuordnet, schließlich dürften Ohrwürmer wie der erwähnte Einzugs-Marsch, das ein wenig nachdenklichere 'Mother', oder auch das bluesig unterfütterte 'Fight' selbst bei den großen Festivals zünden. Nicht zuletzt, weil die Tracks schon beim Erstkontakt mitreißen und sofort zum Mitmachen animieren. Durch einen immer wieder im Hintergrund zusätzlich integrierten Dudelsack dürfte sich so mancher Hörer sogar zum Mittanzen animiert fühlen, ebenso durch die gelungene Interpretation des alten SLADE-Gassenhauers 'Run Runaway'.



Tiefgang mag zwar anders funktionieren, ein Gute-Laune-Album der gelungenen Sorte ist "Lions As Ravens" aber auf jeden Fall geworden.