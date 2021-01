Herzlichen Glückwunsch!

Feste wollen gefeiert werden. Und die britischen Prog-Rocker von ARENA sind darin ziemlich gut. So gab es zum 20. Geburtstag des Bandklassikers "The Visitor" Ende 2018 eine Tour, wo das Album vollständig vorgetragen wurde und früh in 2020 ein entsprechendes Boxset mit dem Livealbum als CD, DVD und Blu-ray sowie einem hübschen Fotoheft.



Vielleicht war jenes Heft die Inspiration für das Geburtstagsgeschenk, das sich die Band selbst und ihren Fans zum silbernen Bandjubiläum machen. 25 Jahre sind Mick Pointer, Clive Nolan & Co. nun unterwegs, haben in dieser Zeit neun durch die Bank sehr gute bis großartige Alben veröffentlicht, sind beständig getourt und haben demnach auch einiges zu erzählen.



"From The Beginning - A Photographic History Of The First 25 Years!" erzählt diese Geschichte in diesem 180(!) Seiten dicken Bildband. Und so wird der Fan auf eine Reise durch die Zeit genommen. Natürlich gibt es auch Texte dazu, diese reichen von kleinen Beschreibungen, hin zu netten Anekdoten oder auch einfach ein paar Fun-Facts, wie beispielsweise zum Cover und Booklet von "The Visitor". In erster Linie natürlich von den beiden Gründungsmitgliedern Mick Pointer (dr.) und Clive Nolan (kb.), aber auch von John Mitchell (gt.) und Kylan Amos (b.). Nur die Sänger gehen leer aus, da Paul Manzi die Band zum Zeitpunkt der Entstehung bereits verlassen hatte und der neue Mann Damian Wilson noch nicht viel beizutragen hat. Aber natürlich werden alle Sänger (mit John Carson, Paul Wrightson, Rob Sowden, Paul Manzi und nun Damian Wilson immerhin fünf verschiedene) und Bandmitglieder hier thematisiert, ebenso wie Crew, Produzenten oder Cover-Designer. Sogar das erste Treffen von Mick Pointer mit einigen Fans, die ihn in Richtung Clive Nolan lotsten, ist hier mit Bildern dokumentiert.



Tatsächlich habe ich beim ersten Durchblättern gedacht, dass ich das Buch trotz der vielen Seiten relativ schnell durch haben würde, aber beginnt man erst mal wirklich mit dem Lesen und Gucken, dann versinkt man doch fix in die ARENA-Welt und schmökert dann doch mal ein paar Stunden in den Seiten.



Begleiten lassen kann man sich von der beigefügten Live-CD "Live In Italy", das den letzten Gig mit Paul Manzi beim "2 Days Prog +1"-Festival im italienischen Veruno, einem kleinen Ort im Norden Mailands, beinhaltet. Der knapp 100-minütige Set besticht mit einer bunten Reise durch die Diskographie der Band, die von "Songs From The Lion Cage" bis hin zu "Double Vision" die allermeisten Alben abdeckt. Lediglich "Pepper's Ghost" und "The Unquiet Sky" werden ausgespart. Das ist zwar schade, tut der brillanten Qualität aber wirklich keinen Abbruch.



Erhältlich ist das Buch natürlich beim Shop von Just For Kicks, wo man im Augenblick auch noch die oben angesprochene Box "Re-Visited Live!" zum Sonderpreis einpacken kann. Ich kann das nur empfehlen. Ein echtes Geschenk für Fans. Einen Eindruck des Buches vermittelt dieses Video.