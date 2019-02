Zeitreise Teil I.

Ja, auch eine gestandene Thrash-Metal-Band wie ARTILLERY fing einmal klein an. Nach vier wirklich schmucken Demos veröffentlichten die Dänen 1985 ihre erste Studioplatte und konnten das, was sie die drei, vier Jahre zuvor speziell auf der Bühne zeigten, auch gut auf vollständiger Albumlänge aus"dänen". "Fear Of Tomorrow" war ein gutes Debüt, was nun, knapp 34 Jahre später erneut ans Tageslicht kommt und speziell für Sammler ein gefundenes Fressen darstellen sollte, was das ARTILLERY-Erstlingswerk doch nicht ganz so häufig zu ergattern.

Die dänische Dampfmaschine war schon damals der Zeit voraus, kombinierten sie den US Thrash, wie er von den Big 4 und aus der Bay Area beispielsweise über den großen Teich kam, doch mit spielerischer Raffinesse und einem leicht progressiven Touch. Das mochten die Europäer schon damals und verfolgten eifrig den Werdegang ARTILLERYs. Denn trotz aller Rohheit und jugendlichem Appetit vergaßen die Stützers und Co. niemals den technisch anspruchsvollen Aspekt in ihrem Thrash.

Es wird nett gefrickelt und gerifft, die Melodien setzen sich fest und dank exzellentem Headbang-Material wie 'Time Has Come', 'King Thy Name Is Slayer' und 'The Eternal War' durfte schon damals eine große Bandbreite an Fans auf ihre Kosten kommen. Doch auch Ohrwürmer wie der 'Out Of The Sky'-Hammer und 'Into The Universe' sorgten für den gewissen Aha-Effekt und dafür, dass man für guten, traditionellen und dennoch anspruchsvollen Thrash nicht ganz so weit in den Westen schielen musste. Das Glück lag also näher als man glaubte.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Band auch heutzutage live immer noch gerne auf die alten Klassiker zurückgreift und 'The Almighty' oder auch 'Deeds Of Darkness' in ihrer Setliste auftauchen lassen. Nun erscheint dieses durch und durch tolle Debüt also von Dissonance Productions erneut – und das zusammen mit dem nicht minder guten Zweitwerk "Terror Squad", das zwei Jahre später erneut für Aufmerksamkeit sorgte. Und wer weiß, wo ARTILLERY heute stehen würde, wenn die Band nicht damals den Mut gehabt hätte, dem Thrash ihre ganz eigene, europäische Note hinzuzufügen.