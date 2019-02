Zeitreise Teil II

Schon wie das ARTILLERY-Debüt "Fear Of Tomorrow", das auf gute und qualitativ hochwertige Art und Weise technische Versiertheit und lupenreinen US Thrash kombinierte, schaffte es auch das Zweitwerk "Terror Squad" auf Anhieb zu gefallen und sich nahtlos an dem Vorgänger anzuschließen. Und gemeinsam mit besagtem Debüt wird auch "Terror Squad" von Dissonance Records wiederveröffentlicht und auch jüngerem Thrash-Gemüse zum Fraß vorgeworfen. Die Weiterentwicklung, die die Dänen in diesen zwei Jahren zwischen beiden Veröffentlichungen durchgemacht haben, ist zum Greifen spürbar.



Die Songs sind noch griffiger, die Technik noch ausgereifter und die Twin Guitars, die superben Gitarrenduelle zwischen Stützer und Sandau, machen enorm viel Freude. Nun kommen also all die wunderbaren Songs auf dem Zweitwerk erneut ans Tageslicht und machen Hunger auf mehr. Auch heute sorgen noch 'In The Trash', 'At War With Science' sowie der extrem coole Titeltrack live für Furore und ausgelassene Freude. 'The Challenge' sorgt für einen tollen Einstieg in das Zweitwerk und 'Decapitation Of Deviants' dafür, dass das Album auch einen gewissen Nachklang hat. Generell haben es die Songs immens in sich und selbst nach dem fünften, sechsten Durchgang entdeckt man im all dem wütenden Thrash-Gebüsch noch wunderbare Melodien und – Achtung, Wortspiel – Technik, die begeistert.



Es ist – damals wie heute – schön zu sehen, wie Jungspunde die Einflüsse von Übersee mit den ganz eigenen Stärken und Stilmitteln verfeinern. Wut, eine gebündelte Portion Aggressivität und jugendlicher, positiver Leichtsinn gepaart mit technischem Know-How, coolem Gefrickel und intelligentem Songwriting. Auch wenn mich das Artwork eher an Crossover-Thrash der Marke MUNICIPAL WASTE erinnert, zieht das Cover noch immer die Aufmerksamkeit auf sich. Schön, dass wir dank der Wiederveröffentlichung erneut in den Genuss von "Terror Squad" kommen - "You think you are heroes at least so you act, that you are just cowards is surely a fact."