Absolut starkes Debüt, das die Vielseitigkeit der Band gekonnt in Szene setzt.

In unserem Jahresrückblick bei unserem Podcast "Pommesgabel" habe ich AS EVERYTHING UNFOLDS als meinen Newcomer des Jahres betitelt. Nun erscheint das Debütabum der Band aus Großbritannien und "Within Each Lies The Other" hat mich keinesfalls enttäuscht.



Das Album ist eine Art Reise durch eine Gefühlswelt – dazu passt, dass der Opener 'On The Inside' als fröhlicher Track sich so gar nicht in den Sound der restlichen Platte einfügen will. Damit symbolisiert der Song die Fassade, hinter die wir bei den übrigen zehn Tracks nun blicken dürfen.



"Within Each Lies The Other" ist ein atmosphärisches Album mit starken Melodien, tollen Gitarrenriffs, die mal melancholisch, mal agressiv sind. Aber vor allem zeigen sich AS EVERYTHING UNFOLDS vielseitig, was vor allem den Fähigkeiten der Sängerin Charlie Rolfe zu verdanken ist: Balladeske Stücken wie 'Grayscale', 'One Last Time' und 'Wither', die von ihrer Atmosphäre und den federleichten, einfühlsamen Vocals leben, stehen in krassem Kontrast zu aggressiven Nummern wie 'Wallow' und 'Stay', in denen Charlie Rolfe absolut krasse Shouts auspackt, die ihresgleichen suchen. Der Sound ist mal tieftönig und roh, mal driftet die Band in hohe Tonsphären und schafft damit zusätzlich Abwechslung.



Thematisch zeigt das Album die besten und die schlechtesten Seiten, die in uns allen zu finden sind. "Wir können nicht immer die beste Version unserer Selbst sein", erklärt Charlie Rolfe. "Das Leben besteht aus Zweifeln und Errungenschaften und wir müssen alle Aspekte davon akzeptieren, denn sie machen uns zu der Person, die wir sind." So geht es auf "Within Each Lies The Other" unter anderem um Selbstzweifel, toxische Beziehungen und darum, dass man sich manchmal nicht selbst im Spiegel erkennt. Für jede Stimmung findet sich ein Song.



Das Debüt von AS EVERYTHING UNFOLDS klingt keines Falls nach einem Erstlingswerk. Die Band scheint den eigenen Sound bereits gefunden zu haben und ist nun dabei, ihn zu perfektionieren. "Within Each Lies The Other" ist ein großer Schritt in diese Richtung und setzt die Stärken des Quintetts gekonnt in Szene.