So hoch ist die Gefahr, von einem Asteroiden erwischt zu werden.

Tiefe Drone-Sounds hallen durch den Raum, doch schon bald fällt ein asymmetrisches Avantgarde-Metal-Riffmonster über einen her. Kaum vom Schreck erholt, wird es auch schon wieder leise, auf Weltraumrauschen legt sich ein disharmonischer gezupfter Akkord, unterlegt von einer Flöte. Doch kurz darauf pfeifen einem schon wieder fiese Asteroidenbrocken ums Ohr.

Nicht übel, was die beiden Wiener Gitarreros Niklaas Kammerzelt und Alin Kalam plus Gastdrummer hier auf den Hörer loslassen. ASYMPTOTIC MANTRAs Musik ist stets kurzweilig und für eine Überraschung gut. Die Wiener Jungs scheinen fasziniert von Mathematik zu sein, denn sowohl der Bandname als auch die Thematik dieser EP beziehen sich auf diese Geisteswissenschaft. Man behandelt hier einen Charakter namens Hari Seldon aus Isaac Asimovs Foundation-Zyklus, der - in Kurzform - statistische Methoden nutzt, um die Zukunft der Menschheit vorherzusagen.

Sehr mathematisch ist auch die Musik, allerdings nicht so steril wie viele andere Mathcoreler. Mal werden jazzige Elemente eingebaut, mal die Melodik des traditionellen Prog Metal aufgegriffen, und so fügt sich alles - zumindest in meinem Ohr - nach einiger Zeit zu einem stimmigen Ganzen zusammen. Fans unkonventioneller Musik sollten auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren, ganz easy geht dies beispielsweise auf Bandcamp.