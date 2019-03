Doom, Death und Black Metal - ein mächtiges Trio, hier in Personalunion!

Irgendwo zwischen niederträchtigem Funeral Doom, rasendem Black Metal und völlig morbidem Todesblei-Gemörtel haben die Herren von ATAVISMA inzwischen eine Nische gefunden, in der sie das Verderben langsam aber konsequent ausbreiten. "The Chthonic Rituals" ist die bisherige Spitze dieser Entwicklung, eine überraschend bewegliche Achterbahnfahrt, in der die Franzosen wirklich jeden Überraschungsmoment auskosten, die Extreme immer wieder in andere Richtungen schieben und dennoch so nah an der alten Schule bleiben, dass man zunächst gar nicht vermuten mag, dass dieses Album ein ganzes Stück über dem üblichen Standard ragt.

Doch begonnen mit dem technisch anspruchsvollen Riffing über den verdammt finsteren Sound bis hin zur ultrabrutalen Mikro-Performance, in der alle Growl-Modifikationen Platz finden, liegt ATAVISMA jederzeit ein paar Schritte über dem Durchschnitt. Die Gitarren erinnern bisweilen an die ersten MORBID ANGEL-Alben, INCANTATION ist der pasende Vergleich in den infernalischen Trümmerphasen, hin und wieder fühlt man sich an die ersten Gehversuche von BEHEMOTH erinnert, aber auch RUNEMAGICK und WINTER als nahezu polarisierender Kontrast sind Acts, mit denen sich die Band definitiv schon mal befasst haben dürfte - denn gerade in den zähen Lavamassen, die ATAVISMA zu Beginn auf die Reise schickt, ist eine Menge tödlichen Ursprungs-Dooms verankert, der seine fesselnde Wirkung auch nicht verfehlt.

"The Chthonic Rituals" ist schließlich eines der wenigen aktuellen Alben, welches das finstere Genre-Triumvirat authentisch zusammenbringt und dabei dennoch so authentisch und zielsicher klingt, dass die Scheibe auch in jeder einzelnen Sparte bedingungslos funktionieren würde. Wer Doom liebt, Black Metal genauso braucht wie die regelmäßige Sauerstoffzufuhr und sich gerne den Toddesstoß mit Death-Metal-Grooves der ältesten Schule gibt, kann jetzt sofort den Bestellzettel ausfüllen - "The Chthonic Rituals" ist die befriedigende Kombination all dieser Bedürfnisse.

Anspieltipps: Ashen Ascetic, A Subterraneean Life