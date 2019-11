Schöne Musik mit sanftem Groove aber noch mattem Klang.

ATERTRIP ist eine junge Band aus Italien, die sich einer Mischung aus Art und Progressive Rock verschrieben hat. "The Wind Between" ist nun die Debüt-EP mit fünf Songs. Und wie sind die so? Nun, zunächst fällt auf, dass der Klang relativ dünn und druckfrei ist, das erschwert mir die Beschäftigung mit der Musik zunächst. Und der Gesang von Greta Salvalai ist qualitativ leider auch deutlich von den tollen Progdamen, seien es Petrunella Nettermalm oder Anneke von Giersbergen entfernt.



Und dennoch, ich höre die Musik der Italiener gerne. Sie hat stets einen sanften Groove und verliert sich so gut wie gar nicht in schwelgerischen Säuseleien. Die Musik hat somit durchaus etwas von PORCUPINE TREE in den mittleren Neunzigern. Es gibt oft längere Instrumentalpassagen, deren Dynamik behutsam aber beharrlich aufgebaut wird, gespickt mit schönen Soli und greifenden Harmonien. Hier ist vor allem 'Ghostwriter' - der einzige Instrumentalsong - super! Wenn man jetzt also noch etwas vollmundiger produziert und vor allem die Sängerin mal ein bisschen kitzelt, sollte dies ein wertvoller Tip für Progheads werden.