20 Years The Hard Way

Großartige Demo-Zusammenstellung für US-Metal-Fans.

PURE STEEL RECORDS legt die Demo-Zusammenstellung "20 Years The Hard Way" der US-Metal-Band ATTAXE, welche erstmals im Jahr 2006 offiziell veröffentlicht wurde, neu auf und beweist damit einmal mehr ein gutes Händchen. Aushängeschild der Truppe ist unbestritten Ausnahmesänger Juan Ricardo (RITUAL, WRETCH, DARK ARENA), welcher mit seinem für dieses Genre wahrlich gesegneten Organ für jede Menge Abwechslung und Qualität sorgt. Im Gegensatz zu seinen anderen Betätigungsfeldern singt er bei ATTAXE jedoch hauptsächlich in mittleren Tonlagen und setzt seine sowohl bekannten als auch markanten spitzen Screams wohldosiert, aber dafür umso effektiver ein.

Gegründet wurde die Truppe bereits im Jahr 1985 in Cleveland, Ohio und veröffentlichte bis 1990 stolze acht Demos, die nun in gebündelter Form auf vorliegendem Rundling anzuhören sind. Die Klangqualität der 15 enthaltenen Songs variiert deshalb natürlich, ist aber glücklicherweise qualitativ immer recht ansprechend und stört den Hörfluss keinesfalls. Gerade diesen nicht perfekten Gesamtsound sehe ich gegenüber vielen neuen Hochglanz-Produktionen tatsächlich sogar eher als Vor- denn als Nachteil an. Die Songs vermitteln dadurch eine Art Gefühl von Live-Atmosphäre – zwar ohne Zuschauerreaktionen zwischen den Songs, aber auch das sind wir mittlerweile ja leider schon gewohnt.

Stilistisch erinnert mich das Ganze grob an eine weitaus metallischere Variante der Urgesteine KISS meets ICON meets LEATHERWOLF. Neben der großartigen Gesangsleistung von Juan möchte ich auch dringlichst die Gitarrenarbeit der vier hier vertretenen Gitarristen (unter anderem des leider viel zu früh verstorbenen Paul Konjicija) herausheben. Diese beweisen allesamt ein tolles Gespür für knackige Riffs ohne sich damit jedoch um jeden Preis in den Mittelpunkt eines Songs zu drängen. Da ich schon jeher ein großer Verehrer Juan Ricardos Gesangskünste bin und auch der melodische ATTAXE-Stil schon immer zu meinen bevorzugten zählt, werde ich mir sicherlich eine der auf 250 Stück limitierten Vinyls dieser tollen Compilation zulegen. Ein Album wie gemacht um auf Vinyl gehört zu werden.