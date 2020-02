Natürlich ein Live-Knaller

Ganz ehrlich, ein Live-Album von AUDREY HORNE kann ich eigentlich rezensieren, ohne das Album gehört zu haben, denn einige Dinge sind nach zahlreichen Besuchen ihrer Live-Shows ziemlich sicher: eine Wahnsinnsenergie, Gitarren zum Niederknien, Toschie als glänzender Sänger und eine unglaubliche Stimmung vom ersten Ton an. Es geht eigentlich nur noch darum, wie gut der Sound ist, wie gut die Stimmung und Energie eingefangen wurde und vielleicht noch um Songauswahl und Dauer des Albums.



Und so bin ich nicht überrascht, als ich schon mit lauten "Audrey, Audrey"-Chören begrüßt werde, bevor erwartungsgemäß 'This Is War' vom großartigen letzten Album "Blackout" die Show eröffnet. Und hier kann ich dann schon schnell konstatieren, dass meine Vorhersagen alle zutreffen. Die Stimmung ist gleich am Anschlag, die Gitarren von Ice Dale und Thomas sind fantastisch, Toschie singt großartig und die Energie ist beinahe mit Händen greifbar. Dass dies der Fall ist, liegt natürlich auch an der angenehm natürlichen Produktion, die nicht so klingt als hätte man hier im Studio mit zahllosen Overdubs nachgebessert. Das ist bei einer so großartigen Live-Band auch überhaupt nicht nötig.



Und während man die 16 Songs hört, gibt es auch wirklich überhaupt nichts zu meckern. Das sind ca. 70 Minuten mit allerallerbester Unterhaltung und zahlreichen Höhepunkten wie 'Youngblood', 'Pretty Little Sunshine', 'Light Your Way', 'Threshold', 'Blaze Of Ashes' oder das titelgebende 'Waiting For The Night', das live einfach ein absoluter Knaller ist.



Allerdings, wenn ich am Ende des Durchlaufs frisch verschwitzt an meinem Rechner sitze, vermisse ich eben doch 'Confessions & Alcohol', 'Bridges And Anchors' oder 'Last Call'. Ich muss aber vor allem mal beim Manager der Band vorstellig werden, weil das völlig überragende und passend betitelte 'This Ends Here' nicht nur nicht an der richtigen Stelle (als letzter Song des regulären Sets oder als letzte Zugabe) gespielt wird, sondern gar nicht mehr in der Setlist auftaucht. Das kann doch wirklich nicht sein.



Das ist aber natürlich meckern auf olympischen Niveau, denn "Waiting For The Night" ist ein absoluter Knaller geworden. Das gilt sicher auch für die BluRay, die leider nicht zur Rezension vorlag. Etwas merkwürdig ist hier nur die Tatsache, dass auf der BluRay nicht der Gig der Audio-CD (vollständig) enthalten ist, sondern neben Songs dieser Show auch einige von einem Konzert an selber Stelle vier Jahre früher und sogar zwei Songs mit Versionen aus Paris vertreten sind. Daneben enthält die BluRay noch diverse Boni, die aber ebenfalls nicht zur Rezension vorlagen.



Unter dem berühmten Strich - ihr wisst es sicher schon längst - müsst ihr als Fans auch hier zuschlagen. Noch besser ist wohl nur zur in Kürze startenden Tour zu gehen.