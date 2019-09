Ein Hippietraum?

Dieses Album enthält viel mehr als man dem ersten Anschein nach vermuten mag. Die ersten zwei Songs beamen unverzüglich in die späten, blumigen 60iger Jahre, bunter, sonnenscheinender, scheinbar harmloser Psych-Pop wird hier zelebriert. Beim dritten Song wird man dann vollends in andere Traumwelten versetzt, dorthin wo der Hippie wohl am liebsten weilt. Doch erst der vierte Song 'Manipulation' überzeugt mich davon, dass AURA BLAZE wirklich richtig guter Stoff ist. Hier hört man Björn Strid am Mikro und er bringt tatsächlich die melodische Treffsicherheit des Nachtflugorchesters in den AURA BLAZEschen Musikmix. Der kann durchaus auch mal etwas ernster geraten, 'No Soul That Couldn't Be Sold in Hollywood' schielt in Richtung THE DOORS, aber immer noch mit einem early BEE GEES-Flair, während der Titelsong fuzzige Doomsounds und tiefpurpurne Hammonds auffährt.

Ich mag kaum glauben, dass die ganze Musik hier von nur einem Menschen, nämlich Rhode Rachel komponiert und eingespielt und produziert worden ist. Dafür ist dieses Album stilistisch erstaunlich heterogen. Und auch wenn mir nicht alles gefällt, finde ich "The Sparkling Black" von Mal zu Mal interessanter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dies mit Texten und im besten Falle auf Vinyl noch besser wirkt. Fans alter Musik und Schnüffler an den Rändern des Rock hören mal rein.