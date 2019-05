All Work And No Play Makes Jack A Dull Boy

Blumenkraft und Retrosaft

Die AUTUMN ALMANACS haben gleich mehrere Fakten im Angebot, die zumindest auf dem Papier sofort Interesse wecken sollten. Die Band wurde 2016 unter anderem von KEEGAN-Frontmann Ian Maxwell gegründet, hat sich einen Song von THE KINKS bei der Namensgebung zunutze gemacht und verspricht darüber hinaus, eine Menge Flower Power wiederzubeleben und sich mit den Anfängen der psychedelischen Musik auseinanderzusetzen. Klingt spannend - und ist es auch.

Denn folgerichtig liefert die Truppe aus Köln einen exquisiten Mix aus 60s-Retro-Pop, krautigen Einschnitten mit PINK FLOYD-Gedächtnisarrangements, Hippie-Geschichten mit leichten Querverbindungen zu den DOORS und selbst ein paar Harmonien, die entfernt von den Fab Four hätten stammen können. Aber natürlich sind auch die Tendenzen zu den beschwingten Nummern von THE KINKS erkennbar, ein bisschen Flower-Power-Pop ist natürlich auch willkommen, und darüber hinaus hat "All Work And No Play Makes Jack A Dull Boy" mit dem 18-minütigen Titelsong ein kleines Mini-Epos am Start, das den Charakter eines zeitlosen Musical-Soundtracks entwickelt und als Highlight einen durchaus zufriedenen Rezensenten aus dem Album entlässt.

Dass die AUTUMN ALMANACS mit ihren bisweilen etwas poppigeren Harmonien natürlich nicht jeden mitnehmen werden, ist dennoch klar, aufgrund des Special-Interest-Contents aber auch zu erwarten. Wenn eine Band jedoch Freunde vieler klassischer Genres vereinen kann, ohne dabei künstlich oder unglaubwürdig zu klingen, will das schon was heißen - und das ist den Kölnern auf "All Work And No Play Makes Jack A Dull Boy" gelungen. Bleibt also zu hoffen, dass sich die Herren bald wieder ans Werk setzen und einen Nachfolger einspielen. Schließlich sollte ja auch genügend Stoff für ein gescheites Bühnenprogramm zusammenkommen...