Dreißig Jahr, blondes Haar.

Meister Klampfe feiert den 30. Bandgeburtstag. Seit 30 Jahren veröffentlicht der Wattenscheider unter seinem Namen wunderbare Qualitätskost, seit 30 Jahren steht die Truppe bei SPV unter Vertrag, seit 30 Jahren beglückt uns der Blondschopf mit satten Riffs, wunderbaren Balladen, knackigem Hardrock und einer wunderbaren Nostalgieaura. Vor genau 30 Jahren erschien sein wunderbares "Wild Obsession"-Debüt – wir feiern 30 Jahre AXEL RUDI PELL.

Und wenn man auch alle Compilations, Live-Alben und reguläre Studiowerke addiert, kommt man genau auf welche Zahl? Richtig, ihr könnt es euch schon denken. Somit steht das Jahr 2019 ganz im Zeichen des runden Jubiläums. Standesgemäß feiert Pell selbst auch mit einer neuen Veröffentlichung, die "XXX Anniversary Live" getauft wurde. Aufgenommen wurde das Live-Dokument bei der vergangenen "Knights Call"-Tour, die – wie sollte es anders sein – frenetisch von seinen Anhängern gefeiert wurde.

Dabei wurden viele einzelne Konzerte zu einem großen Gesamtwerk zusammengefügt. Und dennoch klingt "XXX Anniversary Live" wie aus einem Guss, als wäre man selbst in der ersten Reihe rechts mit von der Partie gewesen und hätte Herrn Pell 100 Minuten beim Riffen und Brillieren zugeguckt. Der Sound dieser Live-Veröffentlichung ist absolut authentisch und klar, Johnny wie immer wunderbar bei Stimme, Ferdys Grinsen kann man sich die 16 Songs über bildlich vorstellen und die Rhythmus-Fraktion Bobby/Volker war auch auf der "Knights Call"-Tour eine Bank.

Business as usual also? Nein, nicht wirklich, denn dann würde man AXEL RUDI PELL nicht solch eine Spielfreude anmerken. Egal ob alteingesessene Evergreen wie 'Oceans Of Time', 'The Masquerade Ball/Casbah' oder 'Fool Fool' oder Stücke neusten Datums namens 'The Wild And The Young', 'Long Live Rock' und 'Truth And Lies', in Kombination sorgen sie für ein wunderbares Live-Feeling und ein mehr als homogenes, stimmiges Gesamtbild.