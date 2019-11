Dort angefangen, wo aufgehört wurde.<br />

Wie aus dem Nichts wurde die THE CRANBERRIES-Coverversion von 'Zombie' für BAD WOLVES ein großer Erfolg. Gänzlich grün hinter den Ohren sind die fünf Jungs aber trotzdem nicht, konnten sie doch in solch illustren Haudrauf-Kapellen wie GOD FORBID, DEVILDRIVER und IN THIS MOMENT schon viel Erfahrung sammeln. Entsprechend gut und ausgereift war also nicht nur 'Zombie', sondern generell das gesamte Debüt "Disobey" aus dem vergangenen Jahr. Und viel Zeit wollen die Wölfe auch nicht verstreichen lassen, sodass sie gleich mit "N.A.T.I.O.N." ihren zweiten Longplayer hinterherschieben.

Und die Truppe beginnt in den letzten 2019er Atemzügen, womit sie mit ihrem Erstlingswerk aufgehört hat: Moderne Rock- und Metalklänge gehen Hand in Hand mit ausgefeiltem Songwriting, einem immensen Abwechslungsreichtum, und – dies ist in diesem Zusammenhang jedoch voll und ganz positiv zu verstehen – einer gewissen Massentauglichkeit. Richtig, der eine oder andere "N.A.T.I.O.N."-Song könnte wie 'Zombie' auch im Radio laufen und weniger die Metaller als mehr die Rocker der Welt hellhörig machen. Solch ein Potential haben auf jeden Fall 'Killing Me Slowly', 'Sober' und das balladeske 'Better Off This Way', die gleich zu Beginn sehr gut in die Trommelfelle gehen und absolute Ohrwurm-Refrains parat halten.

Doch auch 'I'll Be There', das schon im Vorfeld bekannt war, sowie 'The Consumerist' und 'Learn To Walk Again' stehen sinnbildlich für den modernen, kraftvollen Sound der Band, der ab und an auch ins Metallische abdriftet. BAD WOLVES schafft also einen guten Spagat zwischen Radiotauglichkeit und sehr viel Heaviness, verbindet die verschiedensten Gefühle wie Melancholie, Lebensfreude und Wut mit ihrem ganz eigenen Sound und hätte zu Beginn des letzten Jahrzehnts wohl zu den absoluten Topsellern gehört. Doch da die Bands von einst auch heutzutage noch immer sehr gut ankommen, wird sich "N.A.T.I.O.N." ähnlich gut etablieren können wie "Disobey" und wohl auch die künftigen Scheiben dieser Supergroup.