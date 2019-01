Locker und befreiend!

Straight, direkt und dennoch fröhlich: Bei BAKERS EDDDY muss keine gekünstelte Attitüde her, um den dezent rotzigen Sound der neuen EP noch einmal in die richtigen Bahnen zu lenken. Nein, diese Neuseeländer sind durch und durch authentisch, und das dadurch alleine schon erzeugte Feeling hat so viel Mitreißendes in sich, dass man nicht bloß als eingeschworener Punk-Rocker sofort ein Grinsen aufs Gesicht bekommt - denn was die Jungs auf "I'm Not Making Good Decisions" fabrizieren macht einfach richtig Laune!



Dabei war bei diesem jungen Trio nicht immer diese Aufbruchstimmung spürbar; als BAKERS EDDY sich nach Australien begab, um dort das große Glück zu suchen, stieß die Band erst mal gegen einige Widerstände. Es dauerte eine ganze Weile, bis der abenteuerliche Trip für die Burschen auch einen tieferen Sinn ergab, und genau diesen thematisieren sie auch in einigen Tracks der neuen EP. Inwiefern man "I'm Not Making Good Decisions" daher wörtlich nehmen sollte, darf im Anschluss gerne noch mal diskutiert werden. Aber es war auf jedenfall genau die richtige Entscheidung, beharrlich am Ball zu bleiben und sich auch von irgendwelchen oberflächlichen Widrigkeiten aus der Bahn werfen zu lassen. Die Energie, die BAKERS EDDY aus diesem nicht immer erfreulichen Balanceakt gezogen hat, wurde sofort ins Songwriting umgemüzt und dort erfolgreich verwertet, sei es nun in flockigen Punkern wie 'Good Decision' und 'Talkback Radio' oder in einfach nur lässigen Rocksongs wie 'Loaded Gun' und 'Jack Shit For You'. Und dass die Herrschaften ihren Frohsinn nicht verloren haben, können sie hier in allen Kompositionen vermitteln, denn die Grundstimmung ist durchweg auffallend positiv.



Lange Reden schwingen muss man daher nicht, da der Sinn am Ende kurz und prägnant ist: "I'm Not Making Good Decisions" ist ein kurzes, aber doch sehr erhelllendes Punk-Rock-Event, ausgelöst von einer sehr viel versprechenden Truppe, die der Szene in Zukunft sicherlich noch einiges geben kann!



Anspieltipps: Good Decision, Jack Shit For You