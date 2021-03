By The Corner Of Tomorrow

Mit noch mehr Hits, wär's ein Hammer

Während der gute Mann von den späten 90ern bis Mitte der 00er Jahre gefühlt im Halbjahresrhythmus auf einem Tonträger zu hören war, scheint es Christian Sjöstrand, der als "Spice" im Musik-Business bekannt ist, inzwischen etwas ruhiger anzugehen. Das mag durchaus auch damit zu tun haben, dass er in den letzten Jahren "nur" noch in der nach ihm benannten, und von ihm angeführten Truppe sowie bei MY REGIME und KAYSER aktiv ist.

Zur BAND OF SPICE zählen seit langen Jahren neben ihm nur Bassist Alexander Sekulovski und Schlagzeuger Bob Ruben, und in eben dieser Formation ging es auch ins Studio, um einen Nachfolger für das 2017 aufgetischte Album "Shadows Dancer" einzuspielen. Als Orientierungshilfen dienten den drei Schweden eigenen Angaben zur Folge "Heaven And Hell" und "Blizzard Of Ozz". Zwei Klassiker, die zumindest hinsichtlich des Sounds auch tatsächlich als Referenzen heranzuziehen sind, auch wenn die Sechssaitige des Chefs generell, aber auch so manches Riff schwer nach "Holy Diver" klingt.

Und nicht nur für die klangtechnische Ausführung, auch was die Songs selbst betrifft, lässt sich der Einfluss der genannten Heroen nicht von der Hand weisen. Interessant ist jedoch zu bemerken, dass die überaus energiegeladene und dynamische Vortragsweise von BAND OF SPICE in den schnell gespielten Passagen mitunter auch Assoziationen zu neueren DEATH ANGEL-Werken hervorruft. Vor allem 'The Sharp Edge', in dem "Spice" obendrein eine nicht unähnlich intensive Gesangsperformance an den Tag legt wie Mark Osegueda.

Doch die Truppe setzt nicht bloß auf heftige Klänge. So sorgt das schon relativ früh platzierte, kurze, Akustik-Instrumental 'Tehom' für "Abkühlung". Auch der Titelsong ist kein Abgeh-Rocker, sondern eher eine getragen intonierte, semi-akustische Nummer, die sich recht rasch als Hymne entpuppt. Noch ruhiger geht es das Trio im Finale 'Rewind The Wind' an, einer melancholischen Ballade, die mit verspielten, jazzig-bluesigen Versatzstücken aufwartet und das Hörvergnügen auf entspannte Weise abschließt.

Damit beendet die Band den abwechslungsreich gestalteten Reigen und hinterlässt mit "By The Corner Of Tomorrow" einmal mehr ein wirklich lässigeres Album, dem einzig und allein eine höhere Anzahl an formidable Hits zum absoluten Hammer fehlen.