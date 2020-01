Räudig und unverblümt: Willkommen im finnischen Speed Metal

Punkiger Heavy Metal mit rauen Vocals und vereinzelten Tendenzen Richtung Speed/Thrash - wer auf diese Mischung steht, sollte sich mal ein wenig eingehender informieren, ob von der aktuellen Auflage der neuen BANDIT-EP noch einige Exemplare verfügbar sind. Das Underground-Projekt aus Finnland bevorzugt auf "Stand & Deliver" die ganz rauen Töne, verhält sich aber vor allem im Bereich der Vocals grenzwertig. Denn während Alleinunterhalter Bitchlord an den Instrumenten ein paar würdige Old-School-Grooves herbeizaubert und auch in den höheren Temporegionen eine äußerst solide Figur abgibt, spuckt er gleichzeitig Gift und Galle und trifft dabei sicherlich nicht jeden Geschmack - auch wenn die Performance gerade deswegen authentisch ist, weil in der vokalen Darbietung hier die gesamte raue Energie zutage tritt, die "Stand & Deliver" grundsätzlich auch ausmacht.



Beim Songmaterial hingegen macht der finnische Solokämpfer sicherlich wenig verkehrt, da auch hier eine Menge Adrenalin im Spiel ist und das Verständnis für die ganz alte Speed-Metal-Schule, die im Land der tausend Seen wieder viele Anhänger gefunden hat, ebenfalls bestens ausgeprägt ist. Auf Dauer könnte die Scheibe zwar minimal abwechslungsreicher sein, doch für den kurzen Energieschub, den "Stand & Deliver" nicht nur verspricht, sondern auch hält, ist die flotte Abfahrt noch im tolerierbaren Rahmen - auch wenn man nach ein paar Durchgängen gerne mal eine Pause nimmt.

BANDIT ist ein anständiges Projekt, das hoffentlich bald weitere Mitstreiter findet, um den räudigen Krawall auf die Bühne zu bringen. Die Debüt-EP ist bestimmt noch nicht das Optimum, für Speed-Metal-Freaks aber sicherlich mehr als nur eine kurzzeitige Alternative!