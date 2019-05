Da kriecht was aus dem Keller.

Der Multiinstrumentalist Michael Müller hat im heimischen Kellerstudio eine Handvoll Lieder aufgenommen, und als es daran ging, sie der Öffentlichkeit vorzustellen, nannte er das Projekt sinnigerweise BASEMENT PROPHECY. Unter diesem Namen ist die EP "MKM" erschienen, auf der er alle Instrumente gespielt hat, während Frank Beck, seit einiger Zeit Kai Hansens Co-Sänger bei GAMMA RAY, und Tommy Laasch den Gesang übernommen haben.



Wenn die EP loslegt, kratzt man sich am Kopf. War nicht Metal angekündigt? Das klingt ja eher nach dem halbvergessenen Folkduo SEALS & CROFTS, doch nach einem unerwarteten Anfang wandelt sich 'We Are The Children' zu Metall und erinnert ein wenig an BLIND GUARDIAN. Mit marschierenden Trommeln und keltisierenden Gitarren schließt sich 'Poison Mind' an, ehe 'More' schroffer und muskulöser aus den Boxen kracht. 'Merciful Fate' präsentiert ein griffiges Riff und geht atmosphärisch in Richtung des Vor-Vorgängers. Das stampfende 'Metal Wizards' mit gegröltem Chorus und einem herrlichen Klischeetext markiert ein gelungenes Finale.



"MKM" beinhaltet keine Innovationen, sondern klassischen Heavy Metal, wie er seit Jahrzehnten gespielt wird. Aber man will ja auch nicht immer Neues entdecken, sondern manchmal erfreut man sich gerne an vertrauter Kost, und die liefert BASEMENT PROPHECY in guter Qualität.