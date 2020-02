Nettes Scheibchen!

Das aus dem Ruhrgebiet stammende Trio BATTEN DOWN THE HATCHES hat sich dem Hard Rock alter Schule verschrieben. Stilistisch würde ich die Truppe irgendwo zwischen alten AC/DC und KROKUS einordnen. Da was auf der aktuellen Scheibe "Breaking Bad" zu hören ist, rockt hierbei ganz ordentlich. Rein handwerklich ist alles im grünen Bereich. Und lyrischen Tiefgang erwarte ich bei derartiger Musik sowieso nicht. Hier werden amtlich sämtliche Klischees bedient.



Was mir allerdings so ein bisschen fehlt ist das leicht Dreckige im Gesang. Frank "Insane" der nicht nur den Bass bedient sondern auch eben den Posten am Mikro inne hat, macht prinzipiell einen ordentlichen Job. Aber teilweise klingt seine Darbietung irgendwie zu brav, ja fast schon etwas gebremst. Dass er auch anders kann, zeigt er leider zu selten. Bei Mucke dieser Art erwarte ich da einfach ein bissen mehr. Auch an der englischen Aussprache könnte stellenweise noch ein bisschen gefeilt werden, ich sag da nur 'Rock'n'Roll'. Die Jungs werden wissen, was ich meine.



Das soll allerdings schon genug an Kritik gewesen sein, denn was man auf "Breaking Bad" durchaus heraushören kann, dass alle Beteiligten mächtig Spaß am gemeinsamen musizieren haben. Dieser überträgt sich dann bei dementsprechender Lautstärke auch ins heimische Wohnzimmer. Freunde von ehrlichem, handgemachten Hard Rock dürfen hier gerne mal ein Ohr riskieren.