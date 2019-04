Old-School-Punk im Supergroup-Format. Tatsächlich?

Der All-Star-Charakter der BEACH RATS dürfte die Erwartungen an das erste Material der Supergroup um Brian Baker (BAD RELIGION), Ari Katz (LIFETIME) und den beiden BOUNCING SOULS-Recken Pete Steinkopf und Bryan Kienlan in exorbitante Höhen geschraubt haben. Die Band selbst lässt sich davon aber offenkundig nicht beeindrucken und liefert auf ihrer aktuellen EP ein Old-School-Gemisch, das sich weder durch besondere Hooklines, noch durch irgendwelche spürbar eigenen Impulse auszeichnet, sondern schlicht und einfach den Stiefel der ganz alten Schule herunterspielt.



Vor allem BAD RELIGION-Fans dürften sich über diese Maßnahme freuen, schließlich sind ihre Heroen seit einiger Zeit nur noch in Teilzeit aktiv und selbst dann nicht mehr auf jenem Level unterwegs, das die ersten Platten der Punk-Rock-Legende schlechthin in Klassiker verwandelte. Und dennoch ist auch bei den BEACH RATS nicht alles im Lot, da vor allem Frontmann Ari zu wenig Energie in seine Performance steckt und das Material irgendwann zu beliebig klingt. Zwar bleiben alle fünf Songs von "Wasted Time" roh und ungeschliffen, aber das besondere Etwas, das man nicht zuletzt wegen der namhaften Akteure, die hier zugange sind, als besondere Anforderung an die neuen Stücke stellt, können die Strandratten zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht liefern.



Von daher bleibt erst einmal abzuwarten, welchen Kurs die Band künftig einschlagen wird beziehungsweise ob sie vielleicht in Zukunft etwas entschlossener auftreten wird. Die erste EP hat noch eine Menge Luft nach oben, was die grundsätzliche Darbietung betrifft, kann aber auch im Hinblick auf das Songwriting noch gesteigert werden. Zumindest wenn die BEACH RATS nicht als eine Combo unter vielen betrachten werden wollen, ist hier noch etwas mehr zu tun, als lediglich die Basics abzuspulen!



Anspieltipps: Stay All Night, Wasted Time