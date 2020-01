Passend zur Jahreszeit

Wo fange ich hier nur an? Nun, die 14 Songs auf "Dawn Of The Beast" haben schon ein wenig Zeit auf dem Buckel. Genauer gesagt - zwölf Jahre! Das BEAST OF DAMNATION-Projekt von Michael "Heinze" Heinz befand sich 2008 schon in Lauerstellung, doch aus welchen Gründen auch immer kamen die Songs erst einmal in einen großen Pappkarton und in den Keller anstatt zum Endkonsumenten. Doch besser (äußerst) spät als nie erblickt die Bestie in Songgestalt nun das finstere Licht der Welt, denn in bester MAYHEM-, GORGOROTH-, EMPEROR- und stellenweise sogar CELTIC FROST-Manier lärmen die Düster-Tracks auf Old-School-Teufel-komm-raus munter drauf los.

Auch wenn ich persönlich der Pseudo-'Satan Rises'-Plakette diverser Bands skeptisch gegenüberstehe und man das Image niemals über die Musik stellen sollte, ist der Zeitpunkt ob der Veröffentlichung von "Daemon", des "Lords Of Chaos"-Hypes und generell den guten Releases im Black-Metal-Bereich natürlich nicht sonderlich schlecht gewählt. Und obwohl "Dawn Of The Beast" gute bis sehr gute Momente hat, die Atmosphäre nicht die schlechteste ist und auch der charmant untergründige Sound natürlich auch seinen Teil beiträgt, dürfte es noch ein paar Veröffentlichungen dauern, bis BEAST OF DAMNATION in einem Atemzug mit den Speerspitzen der Szene genannt wird.

Nicht falsch verstehen, Heinze keift die Songs authentisch ein, Black-Metal-Peitschen wie 'Brotherslayer', 'Black Light Storm' oder auch das bereits bekannte 'Schlachtgesang' gleich zu Beginn flitschen ordentlich drauflos, doch der wahre Funke will nicht überspringen. Doch wer weiß, wohin die Wege BEAST OF DAMNATIONs noch führen, welch Untaten die drei Herrschaften noch fabrizieren. Die Zukunft wird es zeigen.