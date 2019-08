Eher Ödnis, Fadheit und Einerlei.

Der Australier IVAN BEECROFT ist ein Do-It-Yourself-Künstler, der trotz widriger Umstände immer wieder die Kraft findet, Musik zu machen und sich darin zu verwirklichen. Sein aktuelles Album "Liars, Freaks & Fools" hat er komplett in Eigenregie eingespielt.

Musikalisch möchte er sich hier auf die Wurzeln des Gitarrenrock der 80er und 90er beziehen, der Musik also, die ihn in jungen Jahren geprägt hat. Wer jetzt aber ein spaßiges, spannendes, erdig produziertes Rockalbum erwartet, wird wohl enttäuscht werden.

Das Ding is so öde und flach, wie man es sich nur vorstellen kann. Die Drums haben überhaupt keinen Druck, der Bass ist ein verwässertes Etwas im Hintergrund und die simplen Gitarrenriffs würde mein toter Opa noch enthusiastischer runterzocken als IVAN BEECROFT. Das Stimmvolumen ist dazu stark limitiert, aber im Prinzip voll passend zu den banalen Songs, die mir hier die Ohren weich spülen. Es ist nicht so, dass die Musik stört, man kann sie super im Hintergrund vor sich hin dudeln lassen, ohne dass sie die Konzentration beeinträchtigt. Zu mehr ist "Liars, Freaks & Fools" aber nicht zu gebrauchen, und markiert damit wohl die unterste Skala von "langweilig", befürchte ich.