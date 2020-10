So muss Death Metal klingen!

Die britische Dampfwalze ist wieder da! Die Death-Metal-Legende BENEDICTION kehrt zwölf Jahre nach dem Release von "Killing Music" mit Album Nummer Acht zurück. Das Werk hört auf den Namen "Scriptures" und ist nicht nur einfach ein neues BENEDICTION-Album. Viele Fans sind aus einem Grund sehr auf die neue Scheibe gespannt: Wie klingt die Rückkehr von Dave Ingram ans Mikrophon der Briten? Ingram, der bereits unter anderem dem 1993er Kult-Album "Transcend The Rubicon" seine Stimme verpasste, konnte zwar schon letztes Jahr auf verschiedenen Konzerten am Mikro überzeugen, aber dennoch darf man gespannt sein, wie er denn auf einem neuen Album klingt.

Die Frage ist auf jeden Fall schnell beantwortet, denn bereits 'Iterations Of I' und 'Scriptures In Scarlet' zeigen, dass Ingram absolut gar nichts verlernt hat. Dave klingt einfach nur böse und growlt sich die Seele aus dem Leib. Aber nicht nur Ingram weiß auf "Scriptures" zu gefallen. Nein, BENEDICTION weiß auf ganzer Linie zu überzeugen. Die genannten Opener walzen schon alles in typischer BENEDICTION-Manier nieder. Hier sitzt jedes Riff Und die Songs reißen einen sofort in ihren Bann. Und dabei verfallen die Briten nicht in stumpfes Geballer, sondern überzeugen mit Geschwindigkeit, Midtempo, Groove und einer insgesamt starken Songwriting. Ein weiteres Beispiel für diese Abwechslung ist das Double-Bass-Gewitter 'Progenitors Of A Paradigm'.

Leider ist mit 'In Our Hands, The Scars' auch ein Song auf der Scheibe vertreten, der das Level der restlichen Songs nicht ganz halten kann. Das ist zwar jammern auf hohem Niveau, muss an dieser Stelle jedoch auch erwähnt werden. Diese "Schwäche" ist jedoch mit dem direkt anschliessenden 'Tear Off These Wings' schon wieder vergessen und man will einfach nur die (nicht vorhandene) Langhaar-Matte schütteln.

Mit "Scriptures" veröffentlicht nicht nur irgendeine alte Death-Metal-Truppe ein neues Album. BENEDICTION zeigt hier einer kompletten Szene, wie es geht, denn genau so hat Death Metal zu klingen! Roh, böse und dennoch strukturiert. Ohne diesen einen winzigen Leistungsabfall und einer etwas "dreckigeren" Produktion hätte es eventuell sogar zur Höchstnote gereicht.