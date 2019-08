Too Fast For The Flames (7")

Kurze Single, cooles Material!

"Too Fast For The Flames" ist sicherlich auf lange Sicht ein echtes Sammlerstück, dessen erste Auflage mittlerweile schon fast vergriffen sein sollte. Daher sei selbst den konservativsten Kuttenträgern nachgesehen, wenn sie sich das Teil über die digitalen Kanäle beschaffen. Inhaltlich ist die Single nämlich schnell abgehandelt: Ein ziemlich cooler Titelsong, der nahtlos an das Debütalbum anknüpft, bildet die Speed-Metal-Basis für BEWITCHER im Jahr 2019 und präsentiert sich als absolut gelungener Appetizer für das noch in dieser Saison geplante neue Album. Die Gitarren sind herrlich Old-School, es gibt ein paar feine Screams, und im Chorus brennt ebenfalls die Hütte - der erste Eindruck vor zwei Jahren wird also hier noch einmal sehr positiv bestätigt.

Als Bonus gibt es auf der anderen Seite ein Cover des W.A.S.P.-Klassikers 'Show No Mercy', der sicherlich zu den nicht ganz so offensichtlichen Lawless-Interpretationen zählt, in der BEWITCHER-Variante aber mindestens genauso viel Schmackes hat wie das Original.

Wie gesagt: Diese Single ist auf lange Sicht ein gefundenes Fressen für die Raritätenjäger, wird an dieser Stelle jedoch zunächst einmal als lohnenswertes Lebenszeichen einer verdammt coolen Speed-Metal-Kapelle wahrgenommen.