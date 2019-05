Wo "Soundtrack" draufsteht, ist ein neues BIFFY CLYRO-Album drin.

Nun, das nennt man wohl Überraschung. Ganz ohne jegliche Promotion oder Vorwarnung hat BIFFY CLYRO am 17. Mai "Balance, Not Symmetry" (bislang lediglich digital) veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den Soundtrack zum gleichnamigen Film, an dem Sänger/Gitarrist Simon Neil als Drehbuchautor beteiligt ist. Da war es natürlich nur naheliegend, dass seine Band sich auch um die musikalische Untermalung kümmert.



Herausgekommen ist ein 65-minütiges Album mit 17 Songs. Drei Interludien, das bereits von der "MTV Unplugged"-Scheibe bekannte 'Different Kind Of Love' und 13(!) nagelneue Songs. Für mich ist "Balance, Not Symmetry" damit nichts anderes als ein vollwertiges Studioalbum der Schotten. Es ist offensichtlich, dass es dem Trio hier auch darum geht, mit der Musik dem Film nicht die Show zu stehlen und deshalb auf jegliche Promotion zu verzichten. Das erkennt man auch am Cover, das nicht gerade deutlich macht, dass es sich hier um Musik von BIFFY CLYRO handelt. Das ist aller Ehren wert, aber gleichzeitig auch ein bisschen schade, denn überhören darf man dieses Album als Fan auf gar keinen Fall.



Die Musik ist nämlich absolut auf Augenhöhe mit dem letzten Werk "Ellipsis", auch wenn sie sich schon relativ deutlich unterscheidet. Es wird noch etwas mehr experimentiert, wie im passend betitelten 'Fever Dream', dem entspannt-spannenden 'Colour Wheel' oder dem zu Beginn extrem positiven 'All Singing And All Dancing', auch wird die leichte Punknote der Vergangenheit wieder herausgeholt, was in leicht anarchischen Arrangements gipfeln kann. Dazu muss man nur mal den Beginn von 'Sunrise' hören.



Und dennoch ist das Album nicht besonders sperrig ausgefallen, einfach weil Simon Neil und die Johnston-Zwillinge herausragende Songwriter sind. Songs wie der Titelsong, das bereits erwähnte 'Sunrise', 'Tunnels And Trees' oder das wendungsreiche, überragende 'Touch' klingen frisch, haben originelle, einprägsame Refrains und hätten damit auf den letzten Alben des Trios absolut zu den Höhepunkten gehört.



Wen jetzt abschreckt, dass das Album bisher nur digital erhältlich, dem sei gesagt, dass am 26. Juli das Album auch auf Vinyl erscheinen wird. Außerdem wird derzeit auch am neuen "richtigen" Album gearbeitet, welches wohl in 2020 erscheinen wird. "Balance, Not Symmetry" ist mehr als nur eine Überbrückung bis dahin. Dieser Soundtrack ist absolutes Pflichtprogramm für jeden BIFFY CLYRO-Fan.