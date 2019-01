Eine Legende der experimentellen Musik schaut zurück

Eigentlich traurig: Martin Bisi musste sich über viele Jahre mit einem Schattendasein begnügen, obschon er vielen späteren Topsellern den Weg in die experimentelle Szene ebnete und im Studio in vielen Funktionen Grundssteine legte, die zwar geschätzt, trotz des gehörigen Respekts vor seiner Arbeit aber meist nur als Randnotiz benannt wurden. Nun steht Bisi mit dem Rücken zur Wand; die Rechnungen für medizinische Therapien häufen sich, und der einzige Weg, sich zumindest in dieser Hinsicht noch einmal zu rehabilitieren, scheint erneut die Musik zu sein.

Während eines denkwürdigen Konzertmarathons im Januar 2016 zeichnete er daher viele Highlights seiner langen Karriere neu auf, lud hierzu viele einstige Weggefährten ein, um in sehr eigenwilligen Jams noch einmal Underground-Musikgeschichte Revue passieren zu lassen, und blickt nun, ganze 35 Jahre nach seiner ersten Studioarbeit auf einen Fundus avantgardistisch geprägter Psychedelica zurück, der auf "BC35" relativ kompakt zusammengefasst ist. Das Album, das aus vielen sehr kontrastreichen Live-Sequenzen besteht, ist allerdings mehr als nur eine Fußnote, die für einen karitativen Zweck dienen soll. Im Gegenteil: Die 13 Stücke zeigen noch einmal ziemlich deutlich auf, welch großartiger Visionär Bisi war und nach wie vor ist, wie es ihm immer wieder gelingen konnte, aus sehr verqueren Ideen mehr zu schaffen als lediglich entartete Kunst und wie er die verschiedensten Genres zusammenfügen konnte, ohne dass man fürchten musste, der Mann würde den Kern des jeweiligen Songs aus dem Blick verlieren.

"BC35" bietet nun alles noch einmal in einer üppigen Zusammenfassung, eine Odyssee, die von Industrial-artigen, maschinellen Kompositionen bis hin zu spacigen Rocksongs führt, die Alternative Rock mit progressiven Psychedelic-Sounds kreuzt, am Ende aber stets eine klare Handschrift wahrt. Freunde experimenteller Klänge müssen Martin Bisi früher oder später kennen lernen - warum also nicht jetzt sofort? Einen cooleren Einstieg als "BC35" kann man sich kaum wünschen!