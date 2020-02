Offenders Of The Faith

Ein feiner Bastard für die Iron-Pegasus-Gemeinde

Wenn man denn so möchte, kann man die neue Scheibe aus dem Hause BITCHHAMMER unter folgendem Aspekt bewerten und schließlich auch entscheiden, ob eine Verpflichtung in Frage kommt: Stehe ich auf DESASTER und den generellen Output von Iron Pegasus? Dann wäre "Offenders Of The Faith" sicherlich eine Alternative.

Die Truppe aus Leipzig ausschließlich auf diesen Fakt einzugrenzen, scheint ein wenig kleinkariert, doch die Einflüsse aus dem hiesigen Black/Thrash-Bereich werden die Ostdeutschen sicherlich nicht abstreiten können - dazu sind besagte Acts einfach viel zu nah dran. Doch BITCHHAMMER macht definitiv das Beste daraus und sucht sich abseits der kreativen Spielweise einige Freiräume, die mit so manch legendärem Einfluss garniert wird. So wird der räudige Bastard zwischenzeitlich auch mal von einem HELLHAMMER-Groove unterbrochen ('Pentagram Vibes'), es entstehen einige angenehme Midtempo-Grooves, die zwischen den meist auf Attacke ausgerichteten Songs eine sehr angenehme Balance schaffen ('Satanica'), und wenn dann doch mal wieder der Orkan ruft, ist die Band auch sofort bei der Sache: Im Uptempo macht BITCHHAMMER nämlich so schnell niemand etwas vor.

Die eben beschriebenen Parallelen werden die Jungs allerdings nicht vollends abstreifen können, doch das ist sicher auch nicht gewünscht. Und daher kann man doch wieder zur Eingangsfrage zurückkehren, weil die Zielgruppe ziemlich klar definiert ist. Und wenn ich mich selber zu dieser illustren Gesellschaft zähle, habe ich als Liebhaber jetzt einen Auftrag, der da lautet, "Offenders Of The Faith" zumindest einen Lauschangriff zu gönnen. Oder eben auch mehr - denn gut gemacht und überzeugend dargeboten ist die Scheibe allemal!