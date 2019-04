Kommt Zeit, kommt Rat

Hannover goes Melodic Death! Vier Jahre nach der ersten kleinen Duftnote "Gray – The Colors Of Fire And Pain" gibt es von den THE BLACK COURT-Jungs neues Material. Mit "Red – Phantom Delusive" wird es zwar namentlich etwas farbenfroher, doch musikalisch ist das leider noch nicht ganz das Gelbe vom Ei.

Handwerklich kann man den Niedersachsen keinerlei Vorwürfe machen: Mit Spielfreude und einigen Parallelen zu Szene-Ungeheuern wie AT THE GATES, SOILWORK oder auch KILLSWITCH ENGAGE haben Shouter Oskar Pusz und seine Jungs einige Melodien und Passagen auf der Habenseite, die interessant sind und ordentlich vorgetragen werden. Songs wie das abwechslungsreiche 'Distrust', 'The Deceptive Hold' oder 'The Maze', der mit ex-CRIPPER-Frontdame Britta Görtz aufgenommen wurde, tragen Früchte und machen kurzweiligen Spaß.

Doch leider sorgen die etwas dumpfe Produktion und die zu oft fehlenden Spannungsmomenten für keinen langfristigen Spaß. Dafür agiert THE BLACK COURT zu häufig nach Schema F und speziell ab der zweiten Plattenhälfte fehlt es dem "roten Album" einfach an den Zünglein an der Waage – bis auf besagter Kooperation mit Britta. Das ist wirklich schade, denn handwerklich kann man dem Hannoveraner Quintett keinerlei Vorwürfe machen.

Freunde melodisch-tödlicher Klänge können einen Lauschangriff durchaus riskieren und vielleicht finden sie speziell in der ersten "Red"-Hälfte ja den einen oder anderen Rohdiamanten. Die "Gray"-EP jedenfalls hat etwas besser gezündet, vielleicht war es der kürzeren Spielzeit oder dem Fokus auf die Quintessenz der Songs geschuldet, ich weiß es nicht.