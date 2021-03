Beeindruckender Gesang, wilde Gitarren gepaart mit Überzeugung und Herzblut!

KICKIN VALENTINA war 2018 auf dem "Bang Your Head Festival" eine meiner am sehnlichsten erwarteten Bands, weshalb mich die damals sehr kurzfristige Absage schmerzlich traf. Was das Ganze nun mit BLACK DIAMONDS zu tun hat? Ganz einfach, die Schweizer wurden in einer buchstäblichen Nacht-und-Nebel-Aktion kurzerhand als deren Ersatz gebucht. Bis zu jenem Zeitpunkt waren mir die Eidgenossen gänzlich unbekannt und so machte ich mich mit hängenden Schultern und einem Frustbier bewaffnet am wunderschönen Vormittag des 12. Juli ohne großartige Erwartungshaltung auf den Weg zur Stage. Der erste optische Eindruck der Vier, den sie beim Betreten der großen Bühne in ihren lässigen Sleaze-Outfits hinterließen, war jedenfalls schon einmal ganz cool. Jetzt musste zu meinem persönlichen Wohlbefinden eigentlich nur noch der Sound der Jungs passen – und der passte aber sowas von! Ab Song Nummer zwei war KICKIN VALENTINA gedanklich schon Geschichte. Die nächsten Minuten gehörten einer vor Spielfreude nur so strotzenden jungen Bande, die stimmungsvollen Hard / Sleaze Rock darbot. So und nicht anders wünscht man sich einen Opener. Rückblickend war die Absage der Amis also eine durchaus glückliche Fügung, denn anderweitig hätte ich die schwarzen Diamanten und ihre bis dato drei veröffentlichten Alben vermutlich nie kennengelernt. Chance genutzt würde ich sagen.

Mit "No Tell Hotel" (verdammt cooler Titel übrigens) wird endlich das Nachfolgewerk des starken 2017er Albums "Once Upon A Time" in die Ladentheken gehievt und präsentiert eine deutlich gereifte Band. Sowohl Produktion als auch Songwriting entsprechen absolut internationalen Standards und auch musikalisch knüpfen die Jungs direkt am starken Vorgänger an.

Bereits der Opener und Titelsong versprüht mächtig gute Laune und weckt Erinnerungen an die gute alte Zeit, als sich der Sunset-Strip noch in festen Händen der Hair-Metal-Fraktion befand. Das nenne ich mal einen mehr als gelungenen Auftakt. 'Evil Twin', zu welchem es auch einen kurzweiligen Video-Clip gibt, punktet mit seiner Rotzigkeit und könnte durchaus eine Großtat aus dem Hause HARDCORE SUPERSTAR sein. 'Lonesome Road' glänzt mit dezenten THE NEW ROSES-meets-DEF LEPPARD-Vibes. Ihre Landsleute von SHAKRA dürften zumindest beim Riff von 'Forever Wild' Pate gestanden haben. Dass die Truppe auch mit einer großen Portion Humor ausgestattet ist, beweist ihre nächste Videoauskopplung 'Saturday', die im bunten South-Park-Comic-Style daherkommt und sicherlich zur künftigen Live-Hymne avancieren wird. Mir persönlich ist der Song allerdings etwas zu poppig, fast schon Schlagermäßig ausgefallen.

'Anytime' ist eine wunderschöne Ballade mit Gänsehautfaktor. 'The Island' verzückt mit einem verrückten Reggae Beat im Mittelteil und entführt auf eine wunderschöne imaginäre Mittelmeerinsel. Toll! 'My Fate' ist nicht weniger als ein straighter Rocker in alter BON JOVI-Manier. Die zweite Ballade 'Hand In Hand' hätte ich persönlich nicht gebraucht und mag auch nach mehreren Durchläufen einfach nicht mit ihr warm werden. Mit 'Reaching For The Stars' und 'Turn To Dust' wird nochmals ordentlich das Haupthaar in Wallung gebracht, bevor das Album mit der überragenden Western-Nummer 'Outlaw' einen grandiosen Abschluss findet. Ich möchte abschließend noch dringend darauf hinweisen, dass die Songs trotz der vielen Querverweise zu den oben genannten Bands keinesfalls wie ein müder Abklatsch tönen, sondern völlig frisch, fröhlich und frei aus den Boxen schallen.

Beeindruckender Gesang, wilde Gitarren, jede Menge Überzeugung und Herzblut zeichnen ein weiteres formidables Album der BLACK DIAMONDs aus, weshalb ich jedem Sleaze-Rock-Fan einen längeren Aufenthalt im "No Tell Hotel" bedenkenlos ans Herz legen möchte. Mein nächster Urlaub dort ist jedenfalls schon fest eingeplant. Das Beste daran ist, dass das Hotel seine Pforten ganzjährig geöffnet hat. Nun gilt zu hoffen, dass bald wieder Konzerte stattfinden können, denn die Jungs sind einfach für die Bühne gemacht!