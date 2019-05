Am Anfang war die Klampfe.

Zakk Wylde ist einfach eine coole Sau! Doch nicht nur aus diesem Grund, sondern auch, da das Debütalbum wirklich toll war, wird "Sonic Brew" passend zum 20-jährigen Jubiläum neu veröffentlicht. Bereits damals strotzte BLACK LABEL SOCIETY nur so von Spielfreude, Dynamik und dem puren "Sex, Drugs & Rock'n'Roll"-Lifestyle und hat über all die Jahre nichts vom Charme vermissen lassen. Im Gegenteil, denn das im vergangenen Jahr veröffentlichte "Grimmest Hits" war genau das, was wir vom Gitarrengott aus New Jersey erwartet haben.

Um die Anfänge der Band und Zakks Soloeskapaden auch entsprechend zu würdigen und in einem geeigneten Rahmen zu feiern, halten wir die Re-Blend "Sonic Brew"-Version in den Händen, die nicht nur mit einem noch derberen, drückenderen Sound daherkommt, sondern mit der wunderschönen Pianoversion von 'Spoke In The Wheel' sowie einer herzerwärmenden 'Black Pearl'-Akustikversion auch einen gewissen Mehrwert zu bieten hat.

Darüber hinaus sollte jeden BLACK LABEL SOCIETY-Fan aber auch das reguläre Songmaterial in Ekstase bringen: Das eröffnende 'Bored To Tears' und 'Hey You (Batch Of Lies)' strotzen nur so vor Tatendrang, beim folgenden 'Born To Lose' schüttelt die Gitarrenikone ein Jahrhundertriff aus dem Ärmel und mit 'Beneath The Tree' sowie 'T.A.Z.' möchte ich euch meine persönlichen Lieblinge natürlich auch nicht vorenthalten. Von vorne bis hinten, "Sonic Brew" ist ein geniales Heavy-Rock-Album voller Finesse, grandiosem Riffing und viel Gefühl in den Fingerspitzen – damals wie heute.

Da passt es nur wie die Faust aufs Auge, dass Entertainment One den kompletten BLS-Backkatalog lizensiert und die Re-Releases samt massig, bis dato unveröffentlichtem, Bonusmaterial schon in Lauerstellung sind. "Sonic Brew" jedenfalls ist für sich schon ein bockstarkes Album geworden, das dank verbessertem Sound und den einen oder anderen Zusatz-Leckereien natürlich vollends punkten kann. Jetzt kommt die angekündigte "20 Years Of Sonic Brewtality Tour" natürlich gerade recht.