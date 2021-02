Neuauflage des überaus gelungenen Erstlings

An sich dachte man, diese Truppe aus Northampton, Massachusetts würde sich in der Stoner/Doom-Szene nicht nur etablieren können, sondern hätte gar das Zeug zu einem der Aushängeschilder zu avancieren. Schließlich wurde BLACK PYRAMID für das selbstbetitelte Erstlingswerk, das 2009 über MeteorCity Records aufgelegt wurde, gehörig gefeiert.

Fans und Presse waren sich zwar auch bei den 2012 bzw. 2013 nachgereichten "II" und "Adversarial" in puncto Qualität einig, doch für den "Normalo" blieb diese Band mehr oder weniger uninteressant. Das lag wahrscheinlich am zugegebenermaßen nicht ganz so einfach zu verdauenden Stil, der neben Elementen der erwähnten Genres auch noch jede Menge abgefahrene Proto Metal und Psychedelic Rock-Zutaten sowie eine gehörige Okkult-Schlagseite beinhaltete.

Eine treue Fan-Gemeinde konnte sich BLACK PYRAMD aber auf jeden Fall erspielen, nicht zuletzt, weil die Truppe durch unzählige Konzerte und Tourneen sowie durch mehrere Split-Veröffentlichungen zu erkennen gab, dass ihr viel daran lag, diese auch bei Laune zu halten. Dass der Jubel entsprechend groß war, als man 2016 verlautbarte, dass sich die Formation im Original-Line-Up des selbstbetitelten Erstlingswerks wieder zusammengetan hatte, war klar.

Da auch von ersten Gigs in der Heimat, etwa beim "Maryland Doom Fest", berichtet wurde, dass die Band wieder gut in Form wäre, durfte man durchaus hoffnungsvoll auf neues Material warten. Das gab es im letzten Jahr zu hören, und zwar in Form einer weiteren Split-CD zusammen mit den Kollegen von ENHAILER. Darauf verewigt ist mit Andy Kivela abermals ein neuer Drummer, mit dem man sogar schon an neuen Songs für ein viertes Album feilt.

Da diesbezüglich aber leider noch nicht mehr bekannt ist, muss sich die Fan-Gemeinde von BLACK PYRAMID vorerst mit der Neuauflage des seinerzeit vom Kollegen Mattes gebührend gefeierten Debüts zufriedengeben. Eine verdammt gute Idee übigens, sich dieses wieder einmal reinzuziehen. Schließlich führt es einem nicht nur frühe Perlen des Schaffens der US-Amerikaner wie etwa 'Mirror Messiah', 'Twilight Grave‘ oder 'The Worm Ouroboros' in Erinnerung, mit 'Macedonia' enthält der Re-Release darüber hinaus auch einen exklusiven Bonustrack.

Der ist selbstredend auf sämtlichen Editionen vertreten, und darf daher ab sofort wahlweise auf der auf 100 Exemplare limitierten orangen Vinyl-Version vernommen werden, oder aber auf der immerhin in einer Stückzahl von 200 Stück gefertigten, braunen LP-Version.