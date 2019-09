Göteborg in Reinkultur

Sollte das dritte Album einer Band tatsächlich über den weiteren Werdegang entscheiden, können sich die Herren von BLACK THERAPY beruhigt zurücklehnen. Auch wenn die Songs von "Echoes Of Dying Memories" alles andere als originell sind und den klassischen Göteborg-Sound in vielen Augenblicken schlicht und einfach rezitieren, gelingt der Truppe genau das so gut, dass sich Freunde der älteren DARK TRANQUILLITY-Alben relativ schnell in diesen neuen Rundling verlieben werden.

Die sphärischen Parts sind ähnlich stark, in Sachen Hooklines sind die Italiener auch auf einem sehr guten Weg, die Performance ist vielleicht nicht fordernd, aber einfach überzeugend, und auch in Sachen Abwechslung setzt sich die Band über das übliche Maß hinweg - hier wird in allen Tempolagen gehuldigt.

"Echoes Of Dying Memories" markiert musikalisch genau jene Phase, in der die Schweden seinerzeit von "The Mind's I" zu "Projector" übergegangen sind, und vereint schließlich das beste aus beiden Welten. Die Erinnerungen an die alten Stücke von Stanne und Co. sind manchmal sicherlich schon eine Spur zu stark, und man darf auch gerne mal über mögliche Copy & Paste-Einheiten nachdenken, wenn man sich den Mittelteil der Platte genauer zu Gemüte führt. Aber wer mag schon klagen, wenn trotz der kreativ eher mauen Darbietung so viele tolle Kompositionen herausspringen? Insofern kann man es hier dann auch kurz fassen: Göteborg-Aficionados bekommen ein nostalgiegeprägtes Geschenk vorgesetzt, das lediglich einen wirklich markanten Makel hat, nämlich dass es hin und wieder nicht aggressiv genug aus den Boxen schallt. Ansonsten dürfen DARK TRANQUILLITY-Anhänger sich auch mit einem Blindkauf arrangieren, denn klarer definiert könnte die Zielgruppe für dieses Album gar nicht sein!

Anspieltipps: Ieal, Echoes Of Dying Memories